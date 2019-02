Sáblíková se před MS uklidňovala na kole. ‚Takhle jezdit jsem ji ještě neviděl,‘ chválí Novák

Martina Sáblíková může získat už svou 25. medaili z mistrovství světa. Na šampionátu v Inzellu ji čeká závod na tři kilometry. Právě na téhle distanci dokázala zvítězit před týdnem na Světovém poháru v norském Hammaru. Inzell/Německo 8:53 7. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Sáblíková | Zdroj: ČTK

„Trojka v Hammaru mě obrovsky překvapila. Byla jsem hrozně ráda za to, jak to tam dopadlo a jak se mi tam jelo. Ale je tu obrovská konkurence. Na světových pohárech vidíme, že rozhodují desetinky,“ usmívá se pro Radiožurnál Martina Sáblíková a není se co divit.

Na tříkilometrové trati dokázala na velké akci zvítězit po 22 měsících, což je velký příslib pro úvodní závod světového šampionátu na jednotlivých tratích.

A podle kouče Petra Nováka se forma Martině Sáblíkové rozhodně nevytratila: „Výsledky v Hammaru byly suprové, tady působí taky dobře a Martina jezdí to, co jsem možná ještě nikdy neviděl. Jezdí opravdu technicky dobře a zdá se, že se podařilo dohonit i fyzickou kondici.“

„Na závody se budu těšit, ale je mi jasné, že je to sport. Takové Holanďanky mají takový tým, že jednu připravují na patnáctistovku, druhou na tři kilometry, třetí na pět. Martina to nebude mít lehké,“ varuje trenér.

Den před startem vrcholu sezony ale přeci jen padla na Martinu Sáblíkovou nervozita. Trénink na ledě jí nebavil, cítila se unavená, a tak se rozhodla místo cyklistického trenažéru vyrazit na kolo ven. Na silnice obehnané vyfrézovanou bariérou ze sněhu.

„Jak svítilo sluníčko, bylo úplně nádherně. Je to jiné pro hlavu, než se zavřít na pokoji, šlapat a koukat do zdi,“ popisuje Martina Sáblíková, jak se dostala zpět do psychické pohody a věří, že to projeví i na dráze.

Závod na tři kilometry je na programu od 16.45 a Martina Sáblíková pojede v poslední rozjížďce společně s Marinou Zujevovou z Běloruska. Druhý start na šampionátu absolvuje svěřenkyně trenéra Petra Nováka v sobotu, kdy bude obhajovat titul na pětikilometrové trati.