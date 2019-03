Kolik ještě přidá Sáblíková triumfů? Medaili může přivézt klidně i z Pekingu, jen musí vydržet zdraví

Dva světové rekordy, dvacátý titul mistryně světa. To je souhrn víkendových úspěchů Martiny Sáblíkové. Kolik ještě takových víkendů může jednatřicetiletá česká královna rychlobruslení zažít? Calgary 21:11 4. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zlatá medaile tentokrát visela hodně vysoko, Martina Sáblíková potřebovala být rychlejší než kdykoli v této sezoně. Ke zlatu potřebovala zajet nový traťový rekord | Foto: Matthias Schrader | Zdroj: ČTK/AP

Martina Sáblíková může na téhle úrovni jezdit ještě řadu let a klidně může medaile přivézt minimálně z olympijských her v Pekingu v roce 2022. Vše ale záleží na jedné jediné věci - aby se cítila tak, jako v letošní sezoně.

„Užívám si spíš takový ten pocit, že mě nebolí záda nebo koleno a že můžu všechno. Na ledě jedu bez bolesti. Dobře, bolí mě nohy, ale s tím člověk nějak počítá. Jsem hrozně ráda, že mám z té jízdy zase radost a že mě to na ledě baví,“ řekla Radiožurnálu spokojená Sáblíková.

Třeba v minulé sezoně laborovala s bolavým kolenem, bolestí zad nebo křížokyčelním skloubením. Přesto vybojovala na hrách v Pchjongčchangu stříbrnou medaili a vyhrála celkové pořadí Světového poháru.

Nejen těchto úspěchů Sáblíková dosáhla díky naprosto dokonalé technice, vůli, tréninkové morálce a samozřejmě i díky know how trenéra Petra Nováka, které se léta snaží konkurence okopírovat, ale stále se jí to nedaří.

Sáblíková se roky drží na vrcholu, i když v Česku vlastně nemá kde trénovat. Přitom postavení rychlobruslařské dráhy už slibují čeští politici deset let, ale stále se nezačalo stavět.

Mladé naděje

Odpůrci stavby za zhruba 300 miliónů korun tvrdí, že nemá smysl stavět halu pro jednu závodnici. Jenže tak to rozhodně není, protože rychlobruslení se u nás věnují stovky dětí a i bez dráhy patří ve svých kategoriích mezi nejlepší na světě, což dokládají slova Petra Nováka.

„Budoucnost je vynikající. V současné době máme ve 13 kategoriích od sedmiletých až do juniorů závodníky v top desítce v Evropě. A v některých dokonce vedeme světové tabulky,“ říká Novák.

Naděje českého rychlobruslení potažmo celého českého sportu mají na ledě oproti soupeřům najezděno zlomek času. Vyvézt talentované děti na rychlobruslařský ovál je velmi nákladné. Za každé dítě, za každou hodinu musí Novis tým platit řádově čtyři až pět eur. Dvě hodiny denně, sedm dní v týdnu krát třeba dvacet dětí. To už jsou slušné peníze a je potřeba připočíst výdaje za ubytování dopravu a stravu.

Otázkou zůstává, jestli by se rychlobruslařská hala uživila, pokud by se postavila někde mimo velké město, jak to ve světě bývá. Rozhodující je hlavně nadmořská výška, ve které je postavená. Čím výš bude, tím více bude lákat zahraniční týmy. A ty pak budou platit za její užívání.

Navíc uprostřed oválu se všude staví hokejové kluziště, kterých je u nás obrovský nedostatek. Vejde se tam i krasobruslařské kluziště a ještě curlingové hřiště. Nikde ve světě nemají problém s návratností investice do vybudování haly.