Bude to asi loterie, osmihodinový posun může být znát, myslí si Sáblíková o mistrovství světa ve víceboji

Ještě ani nevstřebala zážitky z jednoho světového šampionátu a už se chystá na další. Před necelými dvěma týdny získala Martina Sáblíková na světovém šampionátu ve Spojených státech na jednotlivých tratích zlato a stříbro. Už v sobotu začne v Norsku bojovat o světové medaile ve víceboji. Hamar (Norsko) 10:03 28. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Sáblíková | Zdroj: Reuters

„Letos je to specifické, protože minulý rok jsme měli na aklimatizaci jeden měsíc. Ze Salt Lake City jsme se do Evropy vrátili před jedenácti, dvanácti dny, takže stále může být osmihodinový časový posun na někom znát. Bude to asi hodně velká loterie,“ naznačuje pro Radiožurnál Martina Sáblíková, že na šampionátu nemusí rozhodovat pouze trénink, zkušenosti a aktuální forma.

Ovlivnit výkony rychlobruslařů může i to, jak se dokáží vyrovnat s krátkou dobou na aklimatizaci.

„Je pravda, že někteří už mohou mít aklimatizaci za sebou. Ale jsou jedinci, které by to ještě mohlo potkat,“ míní trenér české reprezentantky Petr Novák.

„Nejstarší rekord dráhy tu drží Gunda Niemannová v závodě na 3000 metrů časem 4:00.26. Co vidím na ledě, myslím si, že by mohl padnout,“ věří Novák, že i přes výjimečně krátkou dobu mezi dvěma šampionátu se budou na ledě zajíždět rychlé časy.

Na devatenáct let starý rekord fenomenální německé závodnice Gundy Niemannové-Stirnemannové bude chtít zaútočit třeba i Martina Sáblíková. Tedy pokud zvládne aklimatizaci.

„Samozřejmě jsem měla také noci, kdy jsem třeba tři, čtyři hodiny nespala, což samozřejmě trochu handicap je. Ale nebylo to zas tak hrozné, jako když jsme letos cestovali třeba do Kanady,“ míní Sáblíková.

Mimochodem, v Kanadě Martina Sáblíková na začátku února závod na 3000 metrů s přehledem vyhrála.