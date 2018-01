Martina bude bojovat o medaile, věří kouč Sáblíkové. Chyby pramenily z úlev v tréninku

„Zdravotní stav je nejdůležitější. Už to není v takovém srabu, jako to bylo v prvních Světových pohárech. Bedna je bedna, kdybych byla pátá, bylo by to horší. Třetí místo je v pohodě,“ usmívala se pro Radiožurnál po závodě Martina Sáblíková.

Během sezony si prošla velkými zdravotními problémy. Sice ještě není úplně fit, ale na dráze už se pohybuje mnohem lépe, než tomu bylo v listopadu a prosinci.

Po tomto víkendu se tak ulevilo i trenérovi Petru Novákovi: „Neměla jet patnáctistovku, jela ji a nejela špatně, na trojce taky ne. Věřím, že na olympiádě bude o medaili bojovat. Uděláme všechno, odstraníme chyby a jdeme do toho,“ plánuje kouč.

Jedním dechem dodává, jaké chyby musí společně s Martinou Sáblíkovou odstranit. „Technické chyby tam byly. Pramenily z toho, že v tréninku, kdy jsme záda šetřili, jsme nejezdili kola za 31 vteřin, ale za 33. To se zlepší, uděláme trošku síly a pak bude na cestě ke stupňům vítězů,“ věří Petr Novák.

Na nápravu ale už nezbývá moc času. Martina Sáblíková odlétá do Koreji už 27. ledna a tak jet ještě v tomto týdnu někam do zahraničí na ledový ovál neplánuje. To by ale neměl být velký problém

„Budu trénovat na suchu, na led se dostanu až 1. února, ale myslím, že se toho dá hodně udělat, hlavně pro fyzičku. Tam už budu trénovat do rychlosti a uvidíme, snad to dobře dopadne,“ přemýšlí Martina Sáblíková. Jedna z protagonistek seriálu Radiožurnálu Olympijský rok.

První závod čeká českou rychlobruslařku v Pchjongčchangu 10. února na trati 3000 metrů.