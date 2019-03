Fenomenální Sáblíkovou čeká útok na dvacáté světové zlato. K rekordu jí gratuloval i Babiš

Martinu Sáblíkovou v nedělním programu rychlobruslařského mistrovství světa ve víceboji čekají po sobotním fantastickém výkonu a světovém rekordu ještě dvě tratě - na 1500 metrů a především její oblíbená na 5000 metrů. Trojnásobná olympijská vítězka bude útočit na jubilejní dvacáté světové zlato povzbuzena skvělými výkony. „Po těch trablech se vrátila ve skvělé formě, její forma kulminuje,“ hodnotil pro Radiožurnál trenér Petr Novák. Calgary 11:08 3. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Sáblíková slaví se svým trenérem Petrem Novákem | Zdroj: Reuters

Sáblíková se v sobotu blýskla překonáním světového rekordu na 3000 metrů, který byl nejstarším dosud platným světovým maximem na jednotlivé trati. Časem 3.53,31 překonala Sáblíková třináct let starý výkon Kanaďanky Cindy Klassenové o tři setiny sekundy.

V mezičasech byla český rychlobruslařka výrazně rychlejší než soupeřky a při výkonu ji zpoza dráhy povzbuzovaly její kolegyně z reprezentace i kouč Novák na oválu.

„Nechala tam absolutně všechno. Už tři kola před koncem jsem na ní křičel, že jela na svěťák, ona to dobře vnímala a jela. Martina podala fenomenální výkon, ten led nebyl nejrychlejší, nebyl na světové rekordy,“ popsal po závodě pro Radiožurnál Novák.

Česká rychlobruslařka tak po překonání světového rekordu na tříkilometrové trati drží maxima hned na třech distancích. Od roku 2011 drží s časem 6,42,66 ze Salt Lake City rekord na pětikilometrové trati a od roku 2007, taktéž z oválu v Calgary, drží časem 13.48,33 maximum i na deseti kilometrech.

Mistrovství světa ve víceboji

Sáblíkovou čeká v neděli na mistrovství světa ve víceboji po sobotních závodech na 500 a 3000 metrů v 20.00 SEČ trať dlouhá 1500 metrů a o dvě hodiny poté i její parádní disciplína 5000 metrů, na které by v současné formě mohla atakovat vlastní světový rekord.

Česká rychlobruslařká jednička bude útočit na jubilejní dvacáté zlato ze světových šampionátů. Po polovině závodu je druhá za obhájkyní loňského titulu Miho Takagiovou z Japonska, na kterou ztrácí 2,88 sekundy. Druhá česká rychlobruslařka Nikola Zdráhalová je průběžně patnáctá.

3:53,31 ✅ nejstarší světový rekord padl

31 ✅ vzala si ho jednatřicetiletá Martina Sáblíková

31,0 ✅ poslední dvě kola zvládla za 31 sekund ⬇ pic.twitter.com/zqNxAxYwHK — Český olympijský tým (@olympijskytym) 3 March 2019

Gratulace od Babiše

Martině Sáblíkové k překonání světového rekordu gratuloval kromě dalších politiků a známých osobností i premiér Andrej Babiš (ANO), který již české rychlobruslařce za předchozí úspěchy několikrát slíbil výstavbu tréninkové a závodní haly.

Gratuluju Vám, Martino Jste neuvěřitelná! https://t.co/BHngcLCOIK — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 3 March 2019

V dubnu loňského roku Babiš na setkání s olympioniky řekl: „Měl jsem chvilku možnost mluvit s Martinou Sáblíkovou a Ester Ledeckou i s panem Novákem (trenér Martiny Sáblíkové, pozn.redakce), kterému už dlouho slibujeme stadion. Měl by nám z Polska ukázat projekt a snad na Vysočině, až tam pojedeme, se konečně domluvíme.“

Petr Novák následně na podzim kandidoval na Chrudimsku v senátních volbách jako nestraník za hnutí ANO, jenže neuspěl, když se nedostal ani do druhého kola. K výstavbě haly se před rokem Novák vyjádřil spíše skepticky: „Dokud to nestojí nebo se nezačne, tak je pro mě velice těžké tomu uvěřit, protože už na to čekáme velice dlouho."