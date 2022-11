Sáblíkové začíná po letním zranění sezona. ‚Letošek bude volnější. Chci vydržet do další olympiády,‘ říká

Martina Sáblíková bude minimálně ještě čtyři sezony závodit. Česká rychlobruslařka sice po olympijských hrách v Pekingu zvažovala konec kariéry, ale rozhodla se, že chce i nadále jezdit. Proto se v létě připravovala a teď odletěla do norského Stavangeru, kde v pátek začne novou sezonu. Praha 15:57 7. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Sáblíková | Foto: Iva Roháčková

„Letošní sezona pro mě bude volnější. Soustředím se na to, abych vydržela do olympijských her v roce 2026,“ popisuje Martina Sáblíková svůj dlouhodobý cíl před úvodem nové sezony.

V italském Turíně v roce 2006 poprvé startovala na olympijských hrách a ve stejné zemi o 20 let později pravděpodobně svou olympijskou kariéru ukončí. Až pojede na své šesté hry, bude Martině Sáblíkové necelých 39 let, a i proto mluví o cestě k tomuto cíli trochu neurčitě.

„Nadchla mě vidina toho, že jsem v Itálii začala a že bych tam mohla i skončit, takže jsem si řekla, že se tam zkusím kvalifikovat. Byla bych moc ráda, kdybych na té olympiádě startovala, ale jsou to ještě čtyři roky. S tím, jak jsem šikovná, nebo spíš nešikovná, nikdy nevím, co se stane. Vzadu v hlavě mám ten cíl, takže k němu zkusím krůček po krůčku dojít.“

Letní zranění

Nešikovnost zmiňovala česká reprezentantka, protože se v létě na měsíc a půl vyřadila z přípravy.

„Říkala jsem si, že mi agentura zakáže běhání. Před třemi lety jsem si u běhání zlomila malíček a teď v létě jsem nepochopitelně asi kilometr od domu zakopla, spadla na ostrý kámen a pod kolenem jsem si rozštípla kost.“

Teď už je Martina Sáblíková v pořádku. Letní zranění ji nelimituje a znovu se připravuje na závody. V pátek ji v norském Stavangeru čeká tříkilometrová trať, ale chystá se i na ty kratší.

„Nad kilometrem zatím neuvažuju, ale patnáctistovku si občas zkusím. Jsem na ní přihlášená i ve Stavangeru. Neříkám, že to budou excelentní výkony, ale každý start je dobrý. Když jsem měla delší pauzu, tak se potřebuju trochu vyzávodit,“ vrací se Sáblíková ke zmíněnému zranění, které jí překazilo trénink. I kvůli němu se v úvodu sezony představí i na kratších tratích, které jinak spíše vynechává.