Kdyby to byla normální sezóna, tak bych ji asi ukončila, říká po sezoně plné zranění Sáblíková

„Kdyby to byla normální sezóna, tak bych ji asi ukončila. Každopádně bych ale ze začátku na Světové poháry vůbec nejezdila a snažila bych se připravit na mistrovství světa. Takhle jsem možná trochu riskovala jako každý sportovec, který se snaží bojovat o medaile,“ přiznává Martina Sáblíková, že v letošní sezóně bojovala nejen se soupeřkami ale i se zdravím.

Českou rychlobruslařku v olympijské sezóně trápila záda a víkendové finále Světového poháru v Minsku vynechala kvůli zranění kolena. Přišla tak o šanci vyhrát seriál na dlouhých tratích podvanácté v řadě.

Sáblíková dvanáctý titul ze Světového poháru v řadě nepřidá, kvůli zranění vynechá finále v Minsku Číst článek

„Martina před tréninkem skákala a najednou slyšela, že jí něco ruplo v koleni. Začalo to hodně bolet a otékalo to. Po zkušenostech se zády jsme se báli, že kdyby Martina odstartovala, že by se mohlo něco utrhnout nebo ještě něco horšího,“ vysvětluje trenér Petr Novák, jak ke zranění kolena došlo.

Úterní vyšetření odhalilo natržený úpon a další dva až tři týdny tak Sáblíkovou čeká klid. I proto ještě neví, jestli v létě přesedlá na kolo.

„Pro mě je dneska opravdu nejdůležitější, aby se všechno dalo do pořádku a aby všechno bylo, jak má být. Pak teprve začnu přemýšlet o něčem jiném,“ říká Sáblíková.

Na hrách v Pchjongčchangu vybojovala třicetiletá rychlobruslařka už šestou olympijskou medaili. V minulosti také neúspěšně usilovala o účast i na letních olympijských hrách. Jako cyklistka se ale pod pěti kruhy nikdy neobjevila a trenér Petr Novák naznačil, že kolo do budoucna Sáblíková asi omezí.

„Příprava na kole možná taky způsobila to, co s těmi zády nastalo,“ vysvětluje Novák.

Sáblíková by chtěla pomáhat nástupkyním, závodí i její mladší sestra

V letošní sezóně poznamenané problémy se zády bylo pro Sáblíkovou největší motivací získat olympijskou medaili. Chuť závodit má i pro další čtyři roky. Chce ale také pomáhat dalším českým rychlobruslařům.

„Nevím, jestli budu mít za čtyři roky na to, abych bojovala o placku, i když doufám, že jo. Hrozně ráda bych v přípravě pomohla těm ostatním, aby tady byl někdo, kdo by třeba eventuálně mohl moje místo zastoupit,“ doufá Sáblíková, že pomyslnou štafetu po ní v budoucnu přebere někdo další. Třeba Nikola Zdráhalová nebo sedmiletá sestra Martiny Sáblíkové Barbora.

Sáblíková byla na MS ve víceboji šestá, vyhrála Japonka Takagiová Číst článek

„Nevím, jestli spolu budeme někdy závodit, protože jí je sedm a já si nemyslím, že budu ještě za osm deset nebo dvanáct let ještě závodit na nějaké úrovni. Každopádně budu ráda, kdybych jí mohla pomoct," řekla Sáblíková na dnešní tiskové konferenci.

Trenér Petr Novák i na příkladu mladší sestry české rychlobruslařské hvězdy dokumentoval, že Česká republika má dostatečný počet závodníků, kteří by v budoucnosti mohli Sáblíkovou nahradit. V dětských a juniorských světových tabulkách je totiž řada Čechů.

Trojnásobná olympijská vítězka a mnohonásobná mistryně světa i Evropy je pro sestru velkým vzorem. „Už od malinka, když jí byly tři čtyři roky, tak běhala kolem stolu s jednou rukou na zádech. Bylo to veselé a příjemné," pousmála se třicetiletá rychlobruslařka.