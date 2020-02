Na placky to nebude, tuší zatím desátá Sáblíková po první dni mistrovství světa ve víceboji

Martina Sáblíková je po prvním dni mistrovství světa ve víceboji na desátém místě. Přesto už si užila, jaké to je stoupnout si na stupních vítězů úplně nejvýše. Česká rychlobruslařka totiž vyhrála druhou disciplínu, závod na 3000 metrů a při květinovém ceremoniálu si v hale užívala oslavy s publikem. Hamar (Norsko) 18:57 29. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Sáblíková | Zdroj: Reuters

„Trojka se mi jela fajn. Musím říct, že se mi celkem povedla. Hlavně je tady neuvěřitelné publikum, to opravdu dodává sílu. Když jsem pak ten závod dojela, tak jsem si to užívala, mávala jsem jim. Ty ovace jsou obrovské. Jak jsem říkala, že si to sem jedu užít pro publiku, tak si to splňuju,“ usmívala se po závodě Martina Sáblíková.

Když se ale podíváte za celým úvodním dnem víceboje, tak vám úplně do skoku asi není...

Stalo se, co jsem předpokládala. Pětistovka je alfa a omega celého čtyřboje. I když jsem na sebe nejela tak špatně, protože 40,30 není z mých nejpomalejších pětistovek, tak stejně je to proti holkám, které jely 39,10 hrozně daleko. Už bylo jasné, že je to ztracené, i když jsou před námi ještě dvě tratě, ale z desátého místa je tam zásek opravdu hodně velký.

Ale vyhrála jsem trojku, za což jsem strašně moc ráda, protože každé vítězství nebo alespoň pódium je pro mě hrozně cenné. Do finále bych snad postoupit měla, uvidíme, ale na placky to nebude. I tak si to užívám a jsem ráda, že tu můžu být.

Finále byste měla jet, protože jste vyhrála závod na 3000 metrů. Ale už v tomhle závodě jste ukázala, že jste obrovská bojovnice, protože ztráta po pětistovce byla obrovská, přesto jste ji dokázala vydatně snížit.

Ale zase na druhou stranu musím říct, že na holky, které pak jely trojku za 4:02, jsem najela dvě a půl vteřiny a to mi prostě nestačí. Je hrozně těžké tam najíždět a nepůjde to. Když najíždíte na někoho, kdo jezdí hlavně pětistovku a patnáctistovku, tak máte šanci, že to na trojce stáhnete, ale když si vezmete holky, které jezdí dlouhé tratě a ještě se jim povede pětistovka, tak už se s tím nic dělat nedá.

Kousek za vámi je Nikola Zdráhalová. Co jste říkala výkonu své kolegyně? Protože ta má na to, aby si s vámi zajela i těch pět kilometrů.

Uvidíme zítra na patnáctistovce. Umí ji zajet hodně dobře, vlastně ani nevím, s kým pojede, to se uvidí na rozlosování. Byla bych samozřejmě hrozně ráda, kdyby tam byla, tak snad se jí to povede. Ona si dala jako cíl první desítku. Kdyby byla ve finále, bylo by to fajn. Chtěla bych, aby se jí patnáctistovka povedla víc než mně, protože já bych tam měla být, takže kdyby se tam ještě dostala ona, tak by to bylo bezvadné.