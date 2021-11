Sáblíková před kvalifikací na olympijské hry bojuje se zdravím, podobně jako před Pchjongčchangem

Rychlobruslařka Martina Sáblíková má před sebou další výzvu. V norském Stavangeru pojede jediný závod v sezoně, ze kterého se může kvalifikovat na olympijské hry. Jenže už týden se potýká se zdravotními problémy, podobně jako tomu bylo na stejném místě před čtyřmi roky. Stavanger (Norsko) 13:57 19. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rychlobruslařka Martina Sáblíková | Foto: Jeff Swinger-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Pamatuji si, jak jsem měla před Pchjongčchangem potíže se zády. Pak jsem musel nastoupit na tu pětku, kde jsem věděla, že to buď dopadne dobře, nebo úplně katastrofálně. Ta bolest byla nesnesitelná, ale nakonec jsem tou kvalifikací prošla,“ vzpomínala před startem sezony Martina Sáblíková na Stavanger roku 2017.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Sáblíková před závodem ve Stavangeru bojuje se zdravím, podobně jako před čtyřmi lety

Tehdy nebyla schopná kvůli bolestem skoro dojít na stadion a s chůzí jí museli pomáhat členové realizačního týmu, přesto dojela ve třetím nejrychlejším čase a zajistila si účast v Pchjongčchangu. Teď se pokusí na stejném místě o něco podobného.

Tenkrát sice chodit může, ale už týden se potýká s dýchacími potížemi, a hlavně velkou únavou. I tentokrát trenér Petr Novák věří, že se to Martině Sáblíkové povede a je mu úplně jedno, pokud to nevyjde na stupně vítězů.

„Tady není důležité, kolikátá bude ve Světovém poháru, důležité je se kvalifikovat. Nepřipouštím si, že by se nekvalifikovala,“ říká Petr Novák.

Měl jsem ji asi stáhnout, litoval trenér Novák. Rychlobruslařka Sáblíková nebyla podle něj v pořádku Číst článek

Martina Sáblíková během týdnem absolvovala krevní testy, léčbu a měla klidnější režim. Zdravotní stav se ale příliš nezlepšil a v tréninku není schopná zajíždět rychlá kola jako v přípravě před seznou. Přesto do závodu půjde, nemá na vybranou. V Pekingu totiž pojede pětikilometrovou trať 12 závodnic. Kvalifikuje se šest nejlepších z celkového pořadí Světového poháru, kde se sčítají výsledky na tříkilometrové i pětikilometrové trati a pak dalších šest držitelek nejlepších časů.

A proto, že se ve Stavangeru jede jediný závod na pět tisíc metrů v sezoně, potřebuje skončit česká rychlobruslařka do šestého místa. To by pro zdravou Martinu Sáblíkovou nebyl na její nejoblíbenější trati problém, jenže její indispozice bude chtít využít sílící konkurence.

„Lidi si třeba myslí, že když startuje na olympiádě dvacet závodnic nebo dvanáct na 5000 metrů, že to nikdo nedělá. Pro nás to musí být obrovská výkonnost, abychom se dostali do těch nejlepších dvaceti,“ říká Petr Novák.

Na start pětikilometrové trati se Martina Sáblíková postaví Sormaka Aréně krátce před sedmou hodinou. O její jízdě vás budeme informovat na stanicích Radiožurnál a Radiožurnál Sport.