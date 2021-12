Sáblíkovou těší, že se v Salt Lake City přiblížila účasti na olympiádě. Stále ale cítila zdravotní potíže

Rychlobruslařka Martina Sáblíková sice v pátek v Salt Lake City ani ve třetím závodu sezony Světového poháru nedosáhla na stupně vítězů, po trojce ale byla spokojená. Trojnásobná olympijská šampionka má díky pátému místu v čase 3:56,719 prakticky jistotu, že se v únoru v Pekingu představí pod pěti kruhy na obou svých silných tratích 3000 a 5000 m. Salt Lake City (USA) 12:03 4. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rychlobruslařka Martina Sáblíková | Zdroj: Reuters

„Teď už vím, že s tímhle časem na olympiádu určitě pojedu. Kvalifikaci na trojku a pětku už mám prakticky v kapse a jsem za to samozřejmě hrozně ráda. Kvalifikace byla právě to, čeho jsem se nejvíc bála. Prošla jsem a mám splněno,“ uvedla Sáblíková v nahrávce pro média.

Čtyřiatřicetiletá česká jednička byla v předchozích závodech v SP šestá na trojce v Tomaszówě Mazowieckém a čtvrtá na pětce ve Stavangeru, kde si na této trati zajistila účast na ZOH. „Páté místo beru, časem jsem nebyla daleko od medaile,“ uvedla Sáblíková.

Ve své rozjížďce prohrála o 1,2 sekundy s Norkou Ragne Wiklundovou, jež obsadila celkově třetí místo. „První čtyři kola byla super, jela jsem vyrovnané časy, pak se mi ale bohužel stalo to co v Polsku. Ale nebylo to tentokrát tak hrozné,“ připomněla Sáblíková relativně výrazné zpomalení v posledních třech okruzích.

„Sice to poslední kolo bylo hodně bolestivé, ale doufám, že se to pomalu zlepšuje. Musím si počkat, doufám však, že to jde správným směrem,“ uvedla Sáblíková, jež si v minulých týdnech stěžovala na nespecifikované zdravotní obtíže.

Světový pohár pokračuje posledním dílem před ZOH příští víkend v Calgary. „Uvidíme, jak to tam půjde. Pak už všechno ostatní bude směřovat k olympiádě. Snad se nám to všechno podaří vyladit jak má,“ dodala svěřenkyně trenéra Petra Nováka, jež pod pěti kruhy vybojovala šest medailí.