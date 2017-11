Sáblíková dojela na trojce v Heerenveenu sedmá. 'Necítí se dobře,' vysvětluje kouč Novák

„Po patnáctistovce jsme přemýšleli, jestli ji postavit, nebo ne, protože nevíme, co se děje. Že ji bolí záda, je jedna věc, ale to nemá až takový vliv na výkon. Necítila se dobře, jako by na ni něco lezlo. Necháme vzít krev, abychom vyloučili všechno, proč by nebyla v pořádku,“ vysvětlil Radiožurnálu kouč Martiny Sáblíkové Petr Novák.

Po včerejším 17. místě na patnáctistovce se Martině Sáblíkové nepovedl ani závod na oblíbené tříkilometrové trati. V poslední osmé rozjížďce proti rivalce Ireen Wüstové, obě favoritky ale od úvodního mezičasu nestačily na účastnice předchozí jízdy Antoinette de Jongovou a Rusku Voroninovou.

Sáblíková během sedmi a půl kola držela své časy na kolo kolem 32 vteřin, Wüstová měla až dvě a půl vteřiny náskok, ale v posledních dvou kolech už ztrácela. V cíli byla Sáblíková jen 16 setin za Wüstovou, obě se ale seřadily na šestém a sedmém místě.

„Dneska to zkusila, jela v klidu, protože měla strach, že nedojede. Čas 4:05 beru, dvě vteřiny za prvním místem v tomhle stavu není nic špatného. Myslím, že se Martina vrátí zase zpátky,“ řekl Novák.

Časem 4:03,53, o více než dvě vteřiny rychlejším než Sáblíková, vyhrála Antoinette de Jongová o půl sekundy před Voroninovou, třetí místo bere Ivanie Blondinová z Kanady.

V předchozím závodě na jeden kilometr si Karolína Erbanová vylepšila sezonní maximum a v čase 1:15,55 skončila na osmém místě. Vyhrála Japonka Kodairová, která ovládla už sobotní sprint na 500 metrů.

Úvodní závody Světového poháru v rychlobruslení v Heerenveenu:

Muži:

1000 m: 1. Kuližnikov (Rus.) 1:07,97, 2. Verbij (Niz.) 1:08,12, 3. Holmefjord Lorentzen (Nor.) 1:08,28.

Ženy:

1000 m: 1. Kodairaová (Jap.) 1:13,99, 2. Takagiová (Jap.) 1:14,45, 3. Ter Morsová (Niz.) 1:14,65, ...8. Erbanová (ČR) 1:15,55, divize B: 22. Dřímalová (ČR) 1:21,96.

3000 m: 1. De Jongová (Niz.) 4:03,53, 2. Voroninová (Rus.) 4:04,00, 3. Blondinová (Kan.) 4:04,16, ...7. Sáblíková 4:05,70, divize B: 11. Zdráhalová 4:10,39, 24. Kerschbaummayr (všechny ČR) 4:17,07.