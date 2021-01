Z pátého místa bude Martina Sáblíková útočit na medaili z evropského šampionátu ve víceboji. Po prvních dvou disciplínách má česká rychlobruslařka ztrátu na vedoucí Nizozemku de Jongovou více než bod. To znamená, že i kdyby v závodu na 1500 metrů ztrátu udržela, musela by Martina Sáblíková při závěrečné pětikilometrové trati v Heerenvenu smazat více než desetisekundové manko. Před závodem mluvila s redaktorem Radiožurnálu. Heerenveen (Nizozemsko) 10:37 17. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Sáblíková | Zdroj: Profimedia

„Je to strašně moc na takovou závodnici, která umí jezdit perfektně trojku, pětku i patnáctistovku. Upřímně, na medaili už to nejde,“ nevěří Martina Sáblíková, že by ještě mohla zaútočit z páté pozice na medaili.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na medaili už to nejde, říká Sáblíková před druhou polovinou rychlobruslařského víceboje

Ve třetí disciplíně, tedy závodu na 1500 metrů, zřejmě ztráta na vedoucí trojici de Jongovou, další Nizozemku Schoutenovou a Rusku Voroninovou ještě o něco naroste. To ale neznamená, že na závěrečné pětikilometrové trati pojede Sáblíková bez ambicí posunout se v pořadí výš.

„Bude ještě bojovat. Nevím, kdo je nejslabší na té pětce, asi de Jongová, tam se bod dá udělat, ale ne na Schoutenovou, ta to podle mě vyhraje,“ předpokládá trenér Petr Novák.

V silách Martiny Sáblíkové je na pětikilometrové trati určitě smazat náskok aktuálně čtvrté Rusky Goluběvové. Na Schoutenovou či světovou rekordmanku Rusku Voroninovou by to bylo nereálně i při nejlepší formě Sáblíkové.

Otázka tedy je, zda se jí podaří výrazně porazit de Jongovou a posunout se místo ní na stupně vítězek. Pocit, který měla po závodu na tři kilometry, tomu příliš nenapovídá.

„Musím říct, že mě poslední tři kola strašně bolely nohy, což jsem dlouho nezažila. No, dlouho... otázka je, co je dlouho, když jsme takové závody nejely několik měsíců, takže mi to asi hodně chybělo. Doufám, že z té pětky budu mít lepší pocit,“ věří Sáblíková.

První disciplína druhého dne evropského šampionátu ve víceboji, závod na 1500 metrů, startuje v 11.30.