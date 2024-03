S uzdraveným Štvrteckým a ve vysoké nadmořské výšce. Světový pohár v Americe startuje štafetou mužů

Biatlonový Světový pohár v americkém Soldier Hollow zahájí v pátek ve 20.25 mužská štafeta. Ta česká poběží ve složení Michal Krčmář, Jonáš Mareček, Jakub Štvrtecký a Vítězslav Hornig. Trenér národního týmu Michael Málek v rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiblížil, co v nasazení do závodu štafet rozhodlo ve prospěch Jakuba Štvrteckého, ale i jak si jeho svěřenci v zámoří poradili s časovým posunem. Soldier Hollow (USA) 16:46 8. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český biatlonista Jakub Štvrtecký | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak probíhal výběr sestavy, kterou nakonec do závodu štafet nasadíte?

Rozhodovali jsme se mezi Kubou Štvrteckým a Mikulášem Karlíkem. Pro Kubu hovoří lepší střelecká statistika. Po mistrovství světa byl nemocný, připravoval se v domácích podmínkách, takže může být odpočatější. Mikuláš závodil v Oslu, kde se mu střelecky moc nedařilo. Zhodnotili jsme celosezonní statistiku úspěšnosti a času střelby a lepší čísla má Kuba Štvrtecký, proto dostal přednost.

Jakuba Štvrteckého už netrápí žádné zdravotní problémy?

Určitě už ne. On by stihl už i Světový pohár v Oslu, ale rozhodli jsme, že bude lepší, když se připraví doma, nabere síly, než aby závodil v mírném nachlazení. Věříme, že když vynechal zastávku v Oslu, tak se vrátí v co nejlepší formě. Snad se tu popere o hezký výsledek a štafetě pomůže. Doufejme, že se mu všechno vydaří a budeme nakonec spokojení.

Po příletu z Česka jste tady stihli jen dva tréninky. Byly v oddychovějším režimu?

První byl úplně volný podle chuti. Podmínky tu nejsou úplně ideální a trať je hodně pomalá. Sníh je hodně rozbředlý. Trochu jsme trénink upravili podle toho, kdo se jak cítil. Rozhodně je ale potřeba udělat rychlejší pohyb před závodem, protože z gauče se těžko závodí.

Jak se svěřenci vyrovnávají s časovým posunem?

Je to složité. První den to chtělo trochu přetáhnout, aby co nejrychleji usnuli a spali co nejdéle. Každý se s tím srovnává jinak. Kuba Štvrtecký se třeba vzbudil ve tři hodiny místního času a myslel si, že už nezabere. Naštěstí byl asi deset minut vzhůru a pak spal dál až do rána. Nikdo si extra nestěžoval, ale rozhodně to není příjemné. Není to mistrovství světa nebo olympijské hry, jde prostě o jednu zastávku Světového poháru. Každým dnem to bude lepší a lepší.

Dalším místním specifikem je nadmořská výška kolem 1700 metrů, což je nejvýš ze všech středisek Světového poháru. Třetí až čtvrtý den pobytu označovaný jako kritický vychází právě na závod, jak s tím pracujete?

Není to úplně ideální. Receptem je nemyslet na to. Závodníci musí vzít věci, tak jak přicházejí. Jsme tu jen na skok, pak se přesouváme dál a nejde o nic dlouhodobějšího. Nebude to jednoduché, ale nejsme v tom sami.