Mistrovství světa v rychlobruslení startuje. Sáblíková zaútočí na medaili v závodě na 3000 metrů

Martina Sáblíková nastoupí v předposlední rozjížďce a její soupeřkou bude Nizozemka Joy Beune. Svěřenkyně trenéra Petra Nováka očekává v hale Tiaf bouřlivou podporu diváků.

„Zážitek z toho jít tady na start a odjet to před diváky, kteří samozřejmě fandí nejvíc svým závodníkům, ale podporují každého, kdo se na mistrovství světa dostal, je skvělý. Aplaus v hale, to je něco, co jinde nezažijete,“ těší se na jedinečnou atmosféru světového šampionátu česká reprezentantka.

Na předchozím šampionátu v roce 2021 skončila v závodě na 3000 metrů na druhém místě. V letošní sezoně absolvovala minimum závodů, protože si v prosinci během tréninku v Calgary při pádu poranila pravou nohu.

V první polovině února se ale vrátila do závodního kolotoče a hned dvakrát se na zastávkách Světového poháru v Tomaszówě Mazowieckém umístila na druhém místě. Její jedinou přemožitelkou byla Norka Ragne Wiklundová.

Závod žen na 3000 metrů startuje v 18.20 a jízdu Martiny Sáblíkové nabídne stanice Radiožurnál Sport v přímém přenosu.