Martino, jsi bůh, gratuloval Novák. Zvolí Sáblíková za rekordy dva zlaté prsteny, či jeden s diamantem?

Trenére, gratulujeme. Jaké byly reakce na výkon Martiny Sáblíkové na poslední trati?

Je to úžasné, co Martina předvádí. Všem po patnáctistovce ubývají síly a ona z toho zajede světový rekord. Má takovou formu, že kdyby byl rychlý led a jela jen tu pětku, tak jede pod 6:40, to je jasné. Ty rekordy by byly úplně jiné, ale nevadí. Dva světové rekordy k tomu 20. titulu mistryně světa jsou úplně suprové, všichni chodili a gratulovali.

Sáblíková překonala druhý rekord během dvou dnů a slaví 20. zlato z mistrovství světa Číst článek

Očekával jste od ní takové výkony?

Tušil jsem, že to může přijít. Příprava od začátku června byla perfektní, všechno šlo podle plánu, mohla trénovat naplno a mohla dělat věci, která dřív zraněná záda nepovolila. Dřív jsme museli improvizovat, letos vůbec a všechno směřovalo k MS.

Vím, že jsem si pustil ústa dopředu a sama Martina se mě ptala, jak vím, že můžu jet světové rekordy. Řekl jsem jí, že čas ukáže, kdo měl pravdu.

Jakou měla náladu před pětkou?

Znám ji dokonale. Před závody se ze mě stává psycholog a před závody ji musím naštvat nebo něco, podle toho, jakou má náladu. Tady měla před závodem náladu dobrou, takže jsem si mohl dovolit trošku víc než jindy. Martina ví, že když něco říkám dopředu, tak to většinou dopadne, tak ve dvou procentech se netrefím.

Patnáctistovku zajela suprově, ale byla grogy. Řekl jsem jí, že je to hratelné, že 20 vteřin může najet. A taky to tak dopadlo. Naslouchá mi, ale nahlas říká, že to nechce slyšet.

Dva zlaté, nebo jeden s diamantem?

A po ní?

Když projížděla kolem a plácli jsme si, řekl jsem jí, že je bůh. A to byla ještě Takagiová na startu. Normálně to vůbec nepoužívám. Kanaďani mi gratulovali a říkali, že se to jen tak nevidí, takhle dramatické a ještě dva světové rekordy.

Nejde to bohužel tak rychle, jak bych si představoval, říká Babiš ke stavbě haly pro rychlobruslaře Číst článek

Šla od televize k televizi, pak bylo vyhlašování a následovala slavnostní večeře, kde měla proslov. Při české hymně jsem si krásně zaplakal, takhle jsem si nepročistil oči už hodně dlouho.

Dostane za titul a světové rekordy nějakou odměnu?

Martina dostává za každý světový rekord zlatý prstýnek, kde bude mít vyrytý světový rekord a datum. Teď si může vybrat. Buď dva zlaté, nebo jeden s diamantem. Myslím, že si vezme ten s diamantem.

Martina Sáblíková dlouhodobě vládne na dlouhých tratích, ale bylo to někdy s takovým náskokem?

Takovouhle dominanci na dlouhých tratích už měla. Ale protože je rok od roku větší konkurence, zajíždí se lepší a lepší časy, Martina teď ukázala, že životní formu má. Ale neříkám, že řekla poslední slovo. Myslím, že ještě ne.