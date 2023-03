Bronzová Sáblíková: Domů si vezu dvě medaile, víc jsem si přát nemohla

Po čtvrtečním závodě na tři kilometry tvrdila Martina Sáblíková, že pětikilometrový závod bude masakr. Česká reprezentantka zajela výborný čas pod šest minut a 48 vteřin a vybojovala na šampionátu v Heerenveenu druhou bronzovou medaili. Jak se v závodě cítila a jak hodnotí celou sezonu, prozradila v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Heerenveen 19:06 5. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Sáblíková na stupních vítězů po závodě na 5000 metrů | Zdroj: Reuters

Martino, získala jste na mistrovství světa v Heerenveenu druhou medaili. Jak si jí vážíte?

Vážím si jí moc. Celý závod byl od startu až do cíle super. Měla jsem tam jednu krizičku, ale pak jsem se vrátila zpátky dolů na 32,1 sekundy v posledním kole. Byl to super výkon, nejrychlejší čas tady v Thialfu, takže jsem maximálně spokojená.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Martinou Sáblíkovou po zisku bronzu na MS z pětikilometrové trati

Užívala jste si závod i vy, když se po vás jely ještě dvě jízdy?

Bylo to úžasné, užívala jsem si všechno plnými doušky už od vstupu na led. Aplaus v hale byl geniální. Sledovat, co tam dnes předvedly Ragne Wiklundová i Irene Schoutenová – to byl krásný závod. Takový čas, co tady Irene vystřihla, je masakr.

Suprový čas jste vystřihla i vy, myslela jste si, že máte na čas pod šest minut a 48 sekund?

Já jsem v Evropě nikdy nejela tak rychle. Většinou jezdím kolem šesti padesáti. Před několika lety by dnešní čas stačil třeba na zlato, ale jsem strašně ráda, jak jsem to zajela. Irene je ďábel a ta může nyní závodit s někým úplně jiným.

Svými výkony udivujete všechny fanoušky, udivuje to i vás?

Dnešní pětka mě překvapila moc, protože takhle rychle jsem tady ještě nejela. Celá pětka se mi jela neskutečně dobře.

Jak hodnotíte celou sezonu?

Je to doba bronzová. Jsem ráda, jak to celé nakonec skončilo. Víc jsem si přát nemohla. Odjíždím domů s dvěma bronzovými medailemi a jsem velmi spokojená.