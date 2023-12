‚Fantastický pocit, nejde si přát víc.' Sáblíková ve Světovém poháru slaví triumf po téměř čtyřech letech

Rychlobruslařka Martina Sáblíková ovládla po téměř čtyřech letech závod Světového poháru. Ve Stavangeru vyhrála trojnásobná olympijská vítězka na pětikilometrové trati, přestože nejrychlejší čas dne zajela Nizozemka Schoutenová. Ta ale startovala několik hodin před hlavní soutěží v divizi B kvůli tomu, že vynechala úvod Světového poháru. Stavanger (Norsko) 22:54 4. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková | Foto: Shutterstock, Orange Pictures | Zdroj: Profimedia

„Jsem neuvěřitelně nadšená, protože jsem skoro ani nevěřila, že by se něco takového mohlo povést. Do sezony jsem šla s tím, že když se mi bude dobře dařit, tak bych mohla být kolem pátého až desátého místa. Najednou se mi podařilo vyhrát,“ popisovala po úspěchu na pětikilometrové trati v norském Stavangeru Martina Sáblíková. Ve své rozjížďce vcelku bez potíží porazila Kanaďanku Blondinovou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy rychlobruslařky Martiny Sáblíkové po vítězství v závodu Světového poháru v norském Stavangeru

„Když jsme odstartovaly, tak jsem si řekla, že se prvních pět kol budu více odrážet, a pak pokud budu vůbec mít sílu,“ popsala úvodní duel Sáblíková.

V poslední jízdě ohrožovala Martinu Sáblíkovou hlavně domácí favoritka Ragne Wiklundová. Zhruba v polovině závodu se virtuálně dostala před českou rychlobruslařku.

„Bylo to docela napínavé. Já jsem seděla na kole, a musím říct, že jsem vnímala každý její pohyb. Snažila jsem se to pozorovat, jestli uvidím chybu nebo větší únavu. Nervy mi cuchaly pořádně, až do konce,“ říká rodačka z Nového Města na Moravě.

Jenže Norka Wiklundová nakonec skončila až třetí, a tak se Martina Sáblíková mohla začít naplno radovat.

První triumf ve Světovém poháru od února 2020. Sáblíková vyhrála závod na 5000 metrů ve Stavangeru Číst článek

„Mám skvělý pocit, byla to jedna z nejlepších jízda na pěti kilometrech, co jsem za poslední pět let jela. Většinou mě provázely zdravotní problémy, ale teď jsem se cítila dobře,“ přiznává Sáblíková

Žďárská rychlobruslařka se raduje z vítězství ve Světovém poháru po téměř čtyřech letech.

„To, že jsem tam vůbec mohla stát, je pro mě fantastické. Víc si přát nemůžu, jsem ráda, že jsem to mohla zažít znovu. Po těch sezonách, co mám za sebou, si každé vítězství užívám čím dál tím víc,“ svěřuje se trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková po triumfu ve Světovém poháru v norském Stavangeru.

Bohyně na bruslích! Martina Sáblíková to znovu dokázala. Celý rychlobruslařský svět se jí zase kouká na záda.



Na trati 5 000 metrů slaví další vítězství v závodu Světového poháru. Navíc rozdílem třídy o více než 3,5 vteřiny.



Sledujeme závodit legendu, tak si užívejme… pic.twitter.com/33Ehno86HA — Český olympijský tým (@olympijskytym) December 3, 2023