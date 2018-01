Sáblíková vynechá mistrovství Evropy ve víceboji, před olympiádou chce dohnat tréninkové manko

„Jeden důvod je, že mám tréninkové manko, protože jsem se nemohla připravovat, a druhý, že záda se zlepšují, ale ještě mě čeká opich. Nejen s Petrem (trenérem Novákem), ale i s doktory jsme se rozhodli, že by bylo nejrozumnější, aby se Evropa vynechala,“ řekla Sáblíková.

„Chci, aby se záda dala úplně do pořádku a mohla jsem si v Koreji říct, že jsem pro to udělala všechno. Evropa letos není tak důležitá, abych tam startovala a pak se dva tři týdny trápila,“ doplnila.

Problémy od začátku sezony

Třicetiletá reprezentantka má problémy se zády od začátku sezony. Také kvůli tomu nekraluje závodům Světového poháru na dlouhých tratích, jak byla zvyklá v minulých letech. Bez větších problémů se však na svých hlavních tratích 3000 a 5000 metrů kvalifikovala na olympiádu.

„Po posledním Světovém poháru jsem můj stav s doktory řešila. Absolvovala jsem jeden opich a zjistili jsme, že léčba pomohla, ale bylo by potřeba to píchnout přímo k nervu. Pak už by to mělo být úplně v pohodě. Naštěstí se to ale už zlepšilo,“ řekla Sáblíková.

Výrazně limitovaná při tréninku však Sáblíková už není. „Na kole můžu jezdit normálně, rychlostní tréninky na ledě taky zvládám. Samozřejmě, že když jedu deset dvanáct kol, tak to bolí, ale oproti stavu ve Stavangeru se to nedá srovnávat. Posun tak je a jsem ráda, že můžu jezdit vpředu, jezdit tříkola a nebolí to. Je to velká psychická podpora,“ podotkla.

'Do posilovny už chodím'

V listopadu i v prosinci, kdy se konaly čtyři podniky SP, nemohla Sáblíková trénovat na sto procent. Omezila skokovou a silovou přípravu. „Teď se vracíme zpět. Nemůžu říct, že zvedám to, co jsem zvedala vždy, ale do posilovny už chodím. Zlepšuje se to, zvedám více a více, ale musím jít postupně. Důležité je, že se to zlepšuje. Z problémů jsem byla hodně otrávená,“ uvedla rodačka z Nového Města na Moravě.

Momentálně dohání manko i v technice. „Doufám ale, že je ještě dost času, aby se to zlepšilo. Oproti minulému týdnu jsem se na ledě zrychlila. Nebyla jsem schopná jezdit kola pod 31 (sekund) a teď jezdím za 30. Posouvá se to, což je pro mě strašně důležité,“ řekla Sáblíková, která se připravuje v Collalbu společně s dvojicí juniorů. Kouč Novák a ženská část týmu v úterý odletěli do Ruska. „Důležité je, že tam na ledě nejsem sama,“ uvedla.

Ještě před olympijskými hrami by Sáblíková měla od 19. do 21. ledna startovat v pátém dílu SP v Erfurtu. „Měla bych ho absolvovat, abychom věděli, jak na tom jsem. Na tréninku a na kole se to může ukazovat jinak. Erfurt určitě pojedu,“ řekla Sáblíková, která se v této sezoně dvakrát prosadila na stupně vítězů. Ve Stavangeru byla třetí na pětikilometrové trati a v Salt Lake City druhá v závodu na 3000 metrů.