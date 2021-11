Rychlobruslařky jsou připravené na sezonu. ‚Sáblíková nepřibrala, ani nezhubla,‘ chválí Novák

České elitní rychlobruslařky Martina Sáblíková s Nikolou Zdráhalovou jsou podle trenéra Petra Nováka před startem olympijské sezony v hodně dobré formě. Aspoň podle měřitelných ukazatelů, jako jsou čas, laktáty nebo třeba hmotnost samotných reprezentantek. Praha 15:16 1. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rychlobruslařky Martina Sáblíková (vlevo) a Nikola Zdráhalová (vpravo) pózují s trenérem Petrem Novákem | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

„Vidím to dobře. Děvčata vypadají hezky, pracovaly, nepřibraly. To je velmi důležitá věc,“ říká na úvod předsezonní tiskové konference rychlobruslařský trenér Petr Novák.

Zatímco se vedle něj sedící reprezentantky Nikola Zdráhalová s Martinou Sáblíkovou i přes roušku viditelně smějí.

„Vždycky jenom koukne a řekne: ‚Vy jste nějak hubené.‘ Ale vařím pořád stejně, tak možná hubne Petr. Myslím, že hubneme všichni s ním,“ pobaveně vypráví Radiožurnálu hlavní hvězda rychlobruslařské reprezentace čtyřiatřicetiletá Martina Sáblíková.

Kouč Novák dodává: „Co Martinu znám, tak to řešíme. Naštěstí jsem nemusel u Martiny řešit, že přibrala, spíš že ubrala. Při velkém tréninku a při zdravé výživě je někdy potřeba jíst i jiné věci, aby neshodila třeba tři čtyři kila. To je potom zase špatně.“

Všechny Novákovy svěřenkyně si jídelníček hlídají většinou zdánlivě samy a třeba jednou týdně mimo závody si ho můžou zpestřit něčím lehce nezdravým – dát si třeba řízek nebo knedlo-vepřo-zelo.

„Chodíme na snídaně, obědy a večeře společně. Myslím si, že nejmíň kilo měla právě na olympiádu ve Vancouveru. Po olympiádě v Turíně, kde skončila na pětce čtvrtá a obrečeli jsme to oba – dlouho dělala všechno pro to, aby byla úspěšná – se dostala na své minimum kil a to bylo nějakých, myslím, 49 kilo nebo něco takového. Jinak si udržuje kolem 52. To můžu říct, to není nic špatného,“ směje se startem rychlobruslařské olympijské sezony Petr Novák.

Věří, že Sáblíková z Pekingu aspoň jednu medaili a ideálně ještě cennější než stříbrnou přiveze.