‚Taková důvěra mě překvapila i potěšila.‘ Samková kandiduje do komise sportovců olympijského výboru

Úspěšná je ve snowboardcrossu a nově by se ráda prosadila i mezi funkcionáři. Olympijská šampionka Eva Samková se uchází o místo v komisi sportovců Mezinárodního olympijského výboru. Dva nové členy vyberou olympionici příští rok na zimních hrách v Pekingu. Praha 20:24 18. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eva Samková | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

„Může to pro mě být zajímavá zkušenost. Ten nápad vzešel od svazu lyžařů, potažmo od Českého olympijského výboru. Oslovili mě, že jim přijdu jako vhodný kandidát. Taková důvěra mě překvapila a zároveň potěšila,“ řekla Samková Radiožurnálu ke své kandidatuře do komise sportovců Mezinárodního olympijského výboru.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Eva Samková se uchází o místo v komisi sportovců Mezinárodního olympijského výboru. Více v příspěvku Tomáše Petra

„Trochu anglicky umím, komunikativní jsem snad také. Baví mě myšlenka toho, že člověk je zvolený na základě volby přímo sportovců. A že je to orgán, který má zprostředkovávat myšlenky a požadavky sportovního prostředí.“

Do komise by se rádo dostalo rekordních 17 uchazečů. Volná jsou ale jen dvě místa po bývalé kanadské hokejistce Hayley Wickenheiserové a bývalém norském biatlonistovi Ole Einaru Björndalenovi.

Snowboardcrossařka Samková vládne zimním sportům, potřetí vyhrála anketu Král bílé stopy Číst článek

„Asi záleží, kdo si udělá jak velké promo. Kandidaturu a promování si můžeme dělat jen sami, nesmí nám s tím vůbec nikdo pomáhat. Jsem z menšího sportu, to může být nevýhoda, a také nejsem oproti ostatním tolik známá,“ uvědomuje si Samková.

Nejznámějšími jmény mezi kandidáty do komise sportovců MOV jsou olympijští šampioni francouzský biatlonista Martin Fourcade, švédská lyžařka Frida Hansdotterová a nizozemská rychlobruslařka Ireen Wustová.

„Většinou se o to ucházejí sportovci, kteří už ukončili aktivní kariéru. Ale doufám, že kdyby to vyšlo, tak to budu zvládat. Pořád se soustředím hlavně na svou sportovní kariéru, navíc bude olympiáda,“ dodala Samková.