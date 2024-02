Šance pro Krčmáře na nápravu selhání ze štafety. Biatlonisty čeká na mistrovství světa sprint

V sobotu čeká biatlonisty na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě první individuální závod. Po pátečním sprintu žen se v této disciplíně představí i muži. Závod ve Vysočina Aréně odstartuje v 17.05 a nastoupí do něj kvarteto českých závodníků. Postupně se do závodu vydají Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký, Jonáš Mareček a Tomáš Mikyska. Stanice Radiožurnál Sport odvysílá závod v přímém přenosu. Aktualizujeme Nové Město na Moravě 11:00 10. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V sobotním sprintu se představí čtyři čeští biatlonisté | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Do závodu vyrazí jako první Dmytro Pidruchnyi z Ukrajiny. Následován bude Italem Tommaso Giacomelem, který pojede 30 sekund za ním v modrém trikotu pro nejlepšího závodníka Světového poháru do 25 let. Mezi prvními deseti startujícími jsou například i Němci Johannes Kuehn s číslem čtyři a Benedikt Doll s číslem sedm. S devítkou vyrazí Francouz Quentin Fillon Maillet. Jako čtrnáctý pojede Tarjei Bö, který je držitelem červeného dresu pro lídra disciplíny.

Jeho bratr Johannes Thingnes Bö, majitel žlutého trikotu pro vedoucího závodníka Světového poháru, do sprintu vyrazí v 17:18 s číslem 26.

Po něm se do startovní brány postaví Michal Krčmář, který bude mít šanci napravit svá zaváhání na střelnici ve středeční smíšené štafetě. Už při úvodní střelbě totiž třikrát dobíjel a nakonec musel absolvovat jedno trestné kolo. Druhá střelecká položka přinesla další zdržení v podobě dvou dobíjení.

Druhým Čechem, který vyjede na desetikilometrovou trať, bude Jakub Štvrtecký s číslem 54. Jeho start je naplánován na 17:32. O osm minut později zahájí sprint i Jonáš Mareček, který ponese číslo 70.

Pro oba biatlonisty se jedná o premiérový start na mistrovství světa ve Vysočina aréně. Mareček bude mít o motivaci navíc, jelikož se představí v závodě světového šampionátu ve svém rodišti.

Čtvrtým Čechem, jenž se představí v sobotním závodě, je Tomáš Mikyska s číslem 93. Čas jeho startu je 17:51:30. Mikyska už si trať v Novém Městě na Moravě vyzkoušel ve středu, kdy jel druhý úsek smíšené štafety, a prezentoval se dobrým výkonem především na střelnici. Potřeboval pouze jeden náboj navíc, konkrétně při střelbě ve stoje.