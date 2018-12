‚Byl to úžasný pocit.‘ Šárka Strachová se po pauze postavila znovu na lyže

„Byl to úžasný pocit. Já jsem se moc těšila a moc jsem si to užila stát na druhém břehu řeky, než když jsem byla na straně závodníků. Bylo to hrozně fajn, byla jsem zvědavá, jak to zvládnou moje nohy. Samozřejmě dole u lanovky pálily, ale zvládla jsem to dobře,“ popisuje bývalá lyžařka Šárka Strachová, jaké to bylo poprvé od finále Světového poháru v Aspenu v březnu 2017 stát znovu na lyžích.

„Závodní lyžování mi vůbec nechybí. Stále se ubezpečuji v tom, že rozhodnutí a okamžik skončit přišly v tu pravou chvíli. A ani jednou se mi nezastesklo, ani když byla olympiáda,“ konstatuje Strachová.

Bronzová olympijská medailistka ve slalomu z roku 2010 přiznává, že hlavně kvůli péči o osmiměsíční dceru Emičku si jen těžko najde čas na sledování závodů. Strachová se také stará o chod kliniky, kterou před lety založila. Že by se k alpskému lyžování vrátila, třeba v roli trenérky, odmítá. „Myslím si, že bych neměla už ani energii zažívat to, co jsem zažívala v roli závodnice, znovu v roli trenérky,“ říká.

Strachová během kariéry kromě olympijského bronzu získala také čtyři medaile ve slalomu na mistrovství světa. Netouží ale po tom, aby se její dcera Emička stala také profesionální lyžařkou.

„Dceru povedeme ke sportu. Milujeme pohyb, chceme, aby uměla jezdit na kole, na bruslích, lyžovat, plavat, ale jestli by potom chtěla dělat nějaký sport závodně, tak to nechám určitě na ní. Není to rozhodně moje přání, ani nějaké ambice,“ říká Šárka Strachová, která se po mateřské pauze vrátila zpět na svahy. Už ale jen jako rekreační lyžařka.