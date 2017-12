Sdruženář Portyk si doběhl v Ramsau pro životní osmé místo

Životní osmé místo vybojoval sdruženář Tomáš Portyk na Světovém poháru v Ramsau. Po skvělém výkonu ve skokanské části vyběhl jako druhý a po deseti kilometrech se radoval z nejlepšího výsledku v elitním seriálu. O dvě příčky vylepšil své maximum rovněž z Ramsau, staré dva roky. Ramsau/Rakousko 15:45 16. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sdruženář Tomáš Portyk | Foto: Tomáš Kohout

Jednadvacetiletý juniorský mistr světa z loňska se v úvodu olympijské sezony trápil s virózou. Ve finském středisku Ruka první závod nedokončil a do druhého nenastoupil. Před dvěma týdny v Lillehammeru Portyk poprvé bodoval díky 28. příčce a dnes se podruhé v kariéře dostal do první desítky.

Ještě na šestém kilometru se držel v popředí mezi elitními běžci, ale když pak začali favorizovaní Němci stupňovat tempo a bojovat o prvenství, ztrácel. V cíli doběhl 37 sekund za olympijským vítězem Ericem Frenzelem, jenž ve finiši těsně porazil krajana Fabiana Riessleho.

Žlutý dres lídra SP udržel Nor Espen Andersen, byť dnes skončil až čtrnáctý. Miroslavu Dvořákovi se nevedlo na můstku a v běhu si ještě o příčku pohoršil na 44. místo.

V neděli absolvují sdruženáři v Ramsau poslední závod SP v tomto roce.

SP v severské kombinaci v Ramsau (Rakousko):

1. Frenzel 24:17,8, 2. Riessle (oba Něm.) -0,7, 3. Schmid (Nor.) -8,1, 4. Geiger (Něm.) -25,4, 5. A. Watabe (Jap.) -31,1, 6. Moan (Nor.) -31,7, 7. Fletcher (USA) -32,6, 8. Portyk (ČR) -37,1, 9. Graabak (Nor.) -38,9, 10. Faisst (Něm.) -40,0, ...44. Dvořák (ČR) -3:10,6.



Průběžné pořadí SP (po 5 z 23 závodů):

1. Andersen (Nor.) 294, 2. Schmid 283, 3. A. Watabe 269, 4. Rydzek (Něm.) 232, 5. Frenzel 218, 6. Hirvonen (Fin.) 193, ...27. Portyk 35, 41. Dvořák 7.