Sdruženář Portyk skončil v Ramsau po nejlepším výkonu v sezoně dvacátý, poprvé bodoval Vytrval

Tomáš Portyk skončil dvacátý v závodu severské kombinace ve Světovém poháru v Ramsau a o pět příček vylepšil své dosavadní nejlepší umístění v této sezoně. První bod za 30. místo vybojoval do hodnocení SP Jan Vytrval. Vyhrál suverén posledních let Nor Jarl Magnus Riiber z Norska.

Ramsau (Rakousko) 14:53 18. prosince 2021