Sdruženář Portyk si vyrovnal osobní maximum. V úvodním závodě Světového poháru skončil čtvrtý

Český sdruženář Tomáš Portyk zahájil nový ročník Světového poháru ve finské Ruce čtvrtým místem a vyrovnal své osobní maximum v seriálu. Po skoku mu patřila šestá pozice a v běžecké části své umístění ještě vylepšil. Z vítězství se poprvé v kariéře radoval Rakušan Mario Seidl, který v běhu uhájil první místo z můstku. Ruka 15:54 24. listopadu 2018

Portyk na startu desetikilometrové běžecké trati ztrácel na Seidla 1:43 minuty a od počátku se pohyboval ve skupině bojující o třetí až sedmé místo. Z ní na posledním mezičasu odskočil Němec Johannes Rydzek, Portyk pak ale závěrečný spurt o čtvrté místo s přehledem vyhrál.

Dvaadvacetiletý rodák z Jilemnice čtvrtou příčkou zopakoval své nejlepší umístění ze SP v Hakubě z letošního února.

Seidl, který na můstku v náročných větrných podmínkách suverénně zvítězil, vyběhl s náskokem 57 sekund před Jarlem Magnusem Riiberem a vedení v poklidném tempu uhájil. Nor sice postupně manko stahoval, v cíli byl ale o 16,5 sekundy později. Rydzek ztratil 1:08 minuty, Portyk zaostal o dalších 19,4 sekundy.

Další z českých reprezentantů Ondřej Pažout, který po skoku figuroval na 32. místě, si v běhu o šest míst pohoršil a nebodoval. Jan Vytrval udržel 42. příčku, Lukáš Daněk se posunul ze 49. a 44. místo.

Úvodní závod SP v severské kombinaci v Ruce (Finsko):

1. Seidl (Rak.) 26:02,5, 2. Riiber (Nor.) -16,5, 3. Rydzek (Něm.) -1:08,0, 4. Portyk (ČR) -1:17,4, 5. Faisst (Něm.) -1:18,7, 6. Denifl (Rak.) -1:21,5, 7. Moan (Nor.) -1:26,2, 8. Geiger (Něm.) -1:50,9, 9. Schmid (Nor.) -1:52,2, 10. Greiderer (Rak.) -1:54,8, ...38. Pažout -6:23,4, 42. Vytrval -6:50,1, 44. Daněk (všichni ČR) -7:16,0.