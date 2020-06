‚Čeští sdruženáři mají velký potenciál.‘ Reprezentanti už se připravují s novým trenérem Matejou

Čeští sdruženáři už jsou kompletní. Tedy i se svým novým polským koučem. Národní tým totiž spolu s Markem Šablaturou povede Robert Mateja. Než se ale bývalý polský skokan na lyžích ujal trenérského žezla, musel ze všeho nejdřív zvládnout příjezd za týmem do Liberce. Liberec 18:54 1. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skokanské můstky na Ještědu (ilustrační foto) | Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia | Zdroj: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

„Musel jsem projít testem na koronavirus, ale to byla formalita. Cesta byla v pohodě, na hranicích také,“ popisoval Radiožurnálu Robert Mateja, že s příjezdem neměl žádný velký problém. A vnímá, že právě čeští sdruženáři mají v sobě potenciál. Nejstaršímu reprezentantovi Tomáši Portykovi je teprve čtyřiadvacet let.

„V Česku je velký potenciál. Spolupráce je zatím v pořádku, snažíme se, aby mladí dohnali starší závodníky a ti šli sami nahoru,“ řekl polský trenér.

Sám Robert Mateja skákal v dobách legendárního krajana Adama Malysze, přesto získal pět titulů národního šampiona a třikrát startoval na olympijských hrách. V poslední době vedl polské sdruženáře. U těch českých chce především zapracovat na zlepšení skokanské části.

Velká změna

„Všechno se to odvíjí od skoku, ve kterém mám poslední roky problém. Bohužel nevím, čím to je. Konkurence se posouvá a už nestačí, jak jsem skákal dřív,“ řekl nejlepší český sdruženář současnosti Tomáš Portyk.

Momentálně se Portyk snaží s polským koučem změnit techniku skoku. Není to pro něj jednoduché, hlavně po psychické stránce. „Snažím se to nějak naučit, ale je to, jako kdybych se učil znovu chodit. Skoky teď nemám dobré, je to těžké, ale snad se mi to podaří,“ dodal.

Posun s příchodem polského trenéra vnímá také juniorský mistr světa z roku 2018 Ondřej Pažout. „Určitě to změna je. V posilovně i na můstku se více věnujeme technice nájezdu.“

Základna pro severskou kombinaci je přitom v současné době větší v Česku. V Polsku upřednostňují hlavně skoky, kde mají velké vzory. „Adam Malysz, Kamil Stoch, Dawid Kubacki. Každý malý kluk u nás chce skákat na lyžích,“ podotkl Mateja.

České reprezentanty povede zatím do olympijských her 2022. V nadcházející sezoně by byl rád, kdyby své nové svěřence viděl v první desítce výsledkové listiny závodů Světového poháru.