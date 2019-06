Zajistit vrcholovému sportovci dostatečný finanční servis, to není jen tak, a když pak závodník zrovna nezáří, shánějí se peníze ještě složitěji. Čeští sdruženáři zažili výsledkově špatnou sezonu - jak sami říkají, hlavy sice nepadaly, personální změny nenastaly, ale reprezentanti si teď budou muset část přípravy financovat sami. Zní to možná zvláštně, tahle novinka je prý má motivovat. Lomnice nad Popelkou 19:45 15. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sdruženář Tomáš Portyk během soutěže družstev. | Foto: Iva Roháčková | Zdroj: ASC Dukla

Ani parafín, kterým si teď sdruženáři mažou lyže během letní přípravy není zadarmo. Něco stojí také výbava včetně lyží, kombinéz a bot, cesty i ubytování na soustředěních a závodech, a protože mají za sebou reprezentanti ne zrovna povedenou sezonu, v té následující si budou muset část zmíněných položek platit sami.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čeští sdruženáři si po slabší sezoně platí část přípravy sami, mají cítit zodpovědnost za výsledky

„Byl to jasný důvod, aby viděli i svoji zodpovědnost, že už to není jen takové hraní na písku. Bylo to směřované k tomu, aby kluci viděli svoji zodpovědnost za výsledky a za celou přípravu. Je tam tlak na trenéry, je tam tlak na nás jako na vedení, ale i kluci si musí uvědomit, že ta příprava a státní zdroje, které tam jsou, jsou poměrně veliké a nějaká částečná investice do sebe tam musí být,“ říká Tomáš Slavík, sportovní ředitel Úseku severské kombinace Svazu lyžařů.

„Rozhodně to není v řádu padesáti tisíc, je to v řádu desítek tisíc, kdy ty peníze zároveň můžou získat zpátky z odměn. Bylo to myšlenko jako příspěvek, na který každý z nich má. Zároveň je to nezruinuje a budou si vědomi, že do sebe něco investovali,“ dodává Slavík.

Sdruženáři po slabých výsledcích mění taktiku, vynechali závody Světového poháru a chystají se na MS Číst článek

Závodníci tohle rozhodnutí respektují, sami si uvědomují, že za výkony v minulé zimě na ně žádná velká odměna nečeká. Na druhou stranu sdruženáři, slušně řečeno, nejsou zrovna boháči a tahle finanční spoluúčast na přípravě může být překážkou, i když se reprezentantům v případě lepších výsledků tyhle peníze mají vrátit zpět.

„Už nestuduju. Zkoušel jsem vysokou školu, ale už se to nedá moc stíhat, protože na skoky musíme jezdit pořád do zahraničí. Na tenhle příspěvek mu rodiče určitě peníze nedají, musím si peníze sehnat sám,“ říká sdruženář Jan Vytrval.

„Máme plat od Dukly a potom přes nějaké sponzorské peníze. Proto nám vedení povolilo mít ještě jednoho sponzora přes zimu na kombinéze, což doteď taky nebylo,“ vysvětluje reprezentant Jan Vytrval s tím, že na nějaké brigády nemají v nabitém tréninkovém programu sdruženáři čas.

Snad bude nový model pro partu okolo Tomáše Portyka motivující a příští zima zase o něco veselejší než ta minulá.