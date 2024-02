‚To se povede jednou za život,‘ hlásila Simonová po sprintu. Francouzky obsadily první čtyři místa

Biatlonistky Francie zatím dominují mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Poté co ve středu výrazně pomohly smíšené štafetě Francie ke zlatu teď ovládly sprint, když obsadily kompletní stupně vítězů. Nejlepší ze všech byla Julia Simonová, která tak byla na Vysočině na nejvyšším stupni už podruhé.

Vysočina Arénou zněla po ženském sprintu francouzština poté co si biatlonistky z této země udělaly z úvodní individuální disciplíny mistrovství světa takový malý národní šampionát. Za Simonovou skončila Justine Braisazová-Bouchetová, pak Lou Jeanmonnotová a ze čtvrtého místa je ještě „jistila“ Sophie Chauveauová.

Ještě zhruba hodinu po závodě byli u cílového prostoru slyšet slavící francouzští fanoušci, kterým nějaké podpisy rozdala i vítězka Simonová, která byla bezchybná a hlavně nejrychlejší ze všech na střelnici.

"Doing THIS. HERE. in World Champs? Wow, we did an amazing job!"



