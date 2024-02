Se startovní pozicí nic neudělám. Na sprint se těším, je to moje oblíbená disciplína, říká Charvátová

V Novém Městě na Moravě pokračuje mistrovství světa v biatlonu a od 17.20 budou o medaile bojovat ve sprintu ženy. Na startu budou čtyři Češky - Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Jessica Jislová a Lucie Charvátová. A všechny si budou muset poradit s měknoucí, těžkou tratí a mnohem rychlejším úbytkem sil než obvykle. Najdou se ale i biatlonistky, kterým hlubší, rozbředlý sníh nevadí. Od zpravodaje z místa Nové Město na Moravě 9:28 9. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká biatlonistka Lucie Charvátová na čtvrtečním tréninku | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Já tím, že na lyžích nedělám tak dlouhé skluzy, ale spíš tak ťapkám, tak to boření pro mě není tak hrozné. Většinou jsem na tomhle sněhu spíš získávala, než když to bylo zmrzlé, kde jsem se spíš trápila,“ říká před svou premiérou na domácím světovém šampionátu Tereza Voborníková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si české biatlonistky před závodem ve sprintu na mistrovství světa

Ta je nejmladší z české čtveřice, ale i nejlepší v celkovém hodnocení aktuálního ročníku Světového poháru, když drží 21. místo. Měkkou trať zrovna nevyhledává Lucie Charvátová, podle které může hrát roli to, kdy vyrazí biatlonistka v intervalovém závodě na start. „Může to ovlivnit výsledek, protože na konci bude trať asi víc rozbořená. Už jsem si ale letos zvykla na mnohé, třeba že trenéři odchází z tratě, že už je to nebaví sledovat. Je potřeba se od toho oprostit a věřit, že to bude dobré. S tím, kde budu startovat, já nic neudělám,“ říká Lucie Charvátová.

Silná disciplína

Zkušená reprezentantka bude startovat jako poslední z Češek s číslem 87, když za ní vyrazí na trať už jen šest dalších biatlonistek. I tak si ve sprintu věří.

„Sprint je moje nejoblíbenější disciplína. Vždy do ní vstupuji tak, že jsou tam pro mě šance největší. Jako méně úspěšný střelec to víc dojíždím na lyžích ve sprintu. Poměr střelby a běhu mi poměrně svědčí,“ doplňuje Lucie Charvátová, která drží nejlepší individuální výsledek mezi českými biatlonistkami v této sezoně, když právě ve sprintu skončila v Ruhpoldingu před necelým měsícem osmá.

Závod odstartuje v 17 hodin a 20 minut a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu, Radiožurnál ve vstupech.

