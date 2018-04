Šéf biatlonového svazu: Když bude Koukalová chtít závodit, má u nás dveře otevřené

Šéf Českého svazu biatlonu Jiří Hamza řekl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu, že Gabriela Koukalová má dveře do týmu a k závodění stále otevřené. Vyjádřil se i k korupční kauze, po které dočasně rezignoval i předseda Mezinárodního biatlonového svazu Anders Besseberg. Na jeho místo ale Hamza kandidovat nechce. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:14 16. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Hamza | Foto: Jan Bartoněk

Máme se připravit na krizi českého biatlonu, když mu budou chybět Gabriela Koukalová, Jaroslav Soukup a trenér Ondřej Rybář?

Myslím si, že k tomu není absolutně důvod. Ondřej Rybář se stane sportovním ředitelem svazu, takže nám zbývá jenom Gabriela Koukalová, která se rozhodla nezávodit a je to její osobní rozhodnutí.

Žádný zásadní výpadek ve výsledcích biatlonu podle vás nehrozí?

Já k tomu nevidím důvod. Loni jsme ve stejné sestavě získali dvě medaile na olympijských hrách, což si myslím, že je úspěch. V každém sportu jsou roky tučnější i méně tučná léta. Teď obsadíme nové trenéry a vedení reprezentačních družstev. Vůbec se na to nedívám špatně. Měli jsme na juniorském mistrovství světa letos čtyři medaile, což se tuším nepodařilo asi patnáct let. Máme juniorskou mistryni světa, kluci byli druzí ve štafetě. Musíme se směle dívat k další olympiádě 2022.

Když jste mluvil o nových trenérech, máte už náhradu na pozici šéftrenéra? Hovořil jste o tom, že jste ten post nabízel i zahraničním trenérům.

Jednání finišují a koncem tohoto, maximálně příštího týdne bude o všem jasno a oznámíme složení nových realizačních týmů. Máme se všemi trenéry jednání v Jablonci, budeme to řešit, ale určitě to uděláme ku prospěchu českého biatlonu. Nás je hrozně málo, abychom mohli někoho vynechat ze hry. Věřím, že ten hezký biatlonový příběh bude pokračovat dál.

Můžete alespoň prozradit, jestli to bude zahraniční trenér, který Ondřeje Rybáře nahradí?

Prozradím, až to bude hotové. Zatím to hotové není a diskutujeme o tom mezi sebou uvnitř biatlonu. Včetně Ondry Rybáře. Až to bude definitivní, tak to určitě hned oznámíme.

Když se vrátíme ke Gabriele Koukalové, jak podle vás je reálné to, že se ještě někdy k biatlonu vrátí?

To teď nejsem určitě schopný říct, to musí říct Gabča. Teď oznámila, že vynechá příští sezonu. Uvidíme, co bude dál. Nemyslím si, že teď má k tomu smysl cokoliv jiného říkat.

Ptám se i proto, že v posledních dnech vydala svoji knihu, ve které se poměrně ostře obula do řady svých kolegů, do trenérů, do fungování svazu. Byl by návrat ještě možný?

Knihu jsem nečetl a ani to dělat nehodlám do budoucna. Na naší pozici se vůbec nic nemění. Když Gabča bude chtít závodit, má u nás kdykoliv dveře otevřené. Na některé věci nemá smysl reagovat. Gabča pro český biatlon udělala strašně moc. Myslím si, že celé okolí udělalo strašně moc pro Gabču a když bude chtít závodit a bude chtít jezdit za českou reprezentaci, tak určitě všichni v biatlonu to přivítají a zbytek je už v osobní rovině.

Nemůže být třeba někde chyba i na straně trenérů nebo biatlonového svazu? Ona sama nepřímo hovořila o tom, že měla určité psychické problémy. Nemohlo dojít i k podcenění ze strany realizačního týmu?

Vždycky můžeme každý udělat chybu. Musím za nás říct, že máme čisté svědomí, na to je asi potřeba se zeptat Gabči. Myslím si, že celý realizační tým dělal, co mohl od trenérů počínaje a námi, bafuňáři konče. Zkrátka Gabča se teď rozhodla, že závodit nebude, a my to plně respektujeme. Když se rozhodne, že bude závodit, tak budeme respektovat i to a budeme moc rádi, když se k biatlonu vrátí.

Ale jste přesvědčeni, že jste ze strany svazu udělali maximum?

My jsme udělali, co jsme uměli udělat. Myslím si, že jsme dělali to stejné, co fungovalo v předcházejících letech. Gabča měla k dispozici nejlepší doktory. Nevím, co bychom měli udělat víc. Máme v tomto čisté svědomí, a pokud bude chtít Gábina závodit do budoucna, tak ona ví, kde máme telefony. Já jsem s Gabčou ve styku. Když bude chtít závodit, tak uděláme všechno proto, aby závodit mohla.

Kdo podle vás teď bude získávat medaile, když Gabriela Koukalová i tu příští sezónu vynechá? Kdo jsou největší naděje české reprezentace?

Mě přijde, tady při těch otázkách jak kdybychom si nevšimli, že měl Michal Krčmář stříbrnou medaili na olympiádě, Verča Vítkovou bronzovou, Markéta Davidová je juniorskou mistryní světa. Máme Ondru Moravce, Michala Šlesingra, kteří určitě neřekli poslední slovo. Ondra Moravec prošel velice složitým zánětem jater.

Nemám o budoucnost českého biatlonu strach. Určitě to nebude všechno růžové, ale takhle to nefunguje jak v životě, tak ve sportu. Loňský rok už jsme absolvovali bez Gabči, museli jsme ho zvládnout. Zvládli jsme to z mého pohledu se ctí a splnili jsme to, co jsme chtěli a výsledkem toho jsou dvě olympijské medaile.

Nutnost očistit světový biatlon

Světovým biatlonem v posledních dnech otřásá biatlonový skandál. Rakouská policie prohledala sídlo Mezinárodní federace v Salzburgu kvůli podezření, že unie dostala úplatky výše několika set tisíc dolarů za to, že přehlíželi údajné dopingové případy ruských závodníků. Co jste této zprávě říkal, když se objevila před několika dny?

Řekl jsem si, že konečně past sklapla, protože my jsme na ty problémy v rámci IBU upozorňovali dlouhodobě. Byli jsme asi největším kritikem vedení Anderse Besseberga, které bylo v posledních letech velmi autoritářské, a všichni lidi s jiným názorem od něj odpadávali.

Zkrátka: když je člověk tak strašně dlouho u moci, jako byl Anders, což je řádově 25 let, tak má zákonitě tendenci sklouzávat k takovému autoritářskému vedení a v poslední době o veškerém dění ve světovém biatlonu rozhodovala dvojice Andres Besseberg a Nicole Reschová. Toto jsou výsledky, které samozřejmě v biatlonu nikoho nemůže těšit.

Cítil jste nějakou satisfakci vzhledem k tomu, že došlo na to, na co jste právě vy nejhlasitěji upozorňoval?

Z takové věci nikdo nemůže cítit zadostiučinění, protože děláme sport, který máme rádi a ten sport to určitě poškodí. Cítím to jako selhání našeho starého vedení a je potřeba, abychom se teď všichni zamysleli nad tím, že biatlon je neuvěřitelný produkt a bude i do budoucna, je to nejsledovanější zimní sport a dokážeme ho očistit od praktik, které mezi nás nepatří, protože ten sport je skromný.

Nespokojil jsem se s tím, že Anders odstoupil jenom dočasně. Myslím si, že by měl odstoupit okamžitě s definitivní platností a opustit řady biatlonu a i přesto, že by bez něj biatlon nebyl tam, kde je. Ten závěr absolutně nezvládl. Trochu nás opouštěla víra v tom, že všichni lidi dávali ruce pryč od toho problému, na který jsme upozorňovali. I mediální přízeň už tomu nebyla věnovaná.

Jsem rád, že z tohoto pohledu se ukázala pravda, že jsme nepracovali s falešnými argumenty. Pro biatlon to určitě dobře není a nepřeju to nikomu a je špatně že se naše vedení zachovalo, tak jak se zachovalo.

Myslíte si, že stačí předseda Anders Besseberg a generální sekretářka odešli ze svých funkcí? Nemělo by třeba odejít celé vedení?

Teď mezi sebou diskutujeme a potkáme se do konce týdne na nějakém neformálním setkání. Můj názor osobně za českou federaci je takový, že bychom měli svolat mimořádný kongres a zvolit si absolutně nové vedení a lidé, kteří byli ve starém, by se měli nechat převolit. Buď budou mít důvěru biatlonových svazů, nebo nebudou, protože máme volební kongres až v září, což je strašně pozdě a že by to práci biatlonové unie mohlo paralyzovat.

To je ale můj osobní názor a uvidíme, kam se to posune. Když se podíváme na naše vedení, tak prezident nám odstoupí, viceprezident je Rus, který je do toho nepřímo namočený prostřednictvím ruské federace a generální sekretářka je vyšetřována. To na nás nevrhává dobré světlo.

Jak se dneska díváte na rozhodnutí české reprezentace, která se rozhodla bojkotovat letošní závěrečný podnik Světového poháru v ruské Ťumeni?

Jsem rád za to, že jsme drželi názorovou jednotnou lajnu, protože to byl náš názor. I přesto, že se od nás začali odvracet média a i se začali nelichotivě vyjadřovat i někteří rádoby fanoušci.

Jsem rád, že jsme udrželi ten svůj postoj. Byl pro nás neměnný a byl nejjednoznačnější z celého biatlonového hnutí. Dneska se ukázalo, že za pravdu stojí bojovat. Že ten problém byl a že jsme ho pojmenovali reálně a teď už jenom čekám, jak se k tomu postaví Rusové v rámci celosvětového problému dopingu před Soči, protože ta kauza není dořešená.

Za tento krok vás kritizovali i někteří vaši sponzoři, například společnost Hamé. Myslíte, že to může nějak ohrozit vaši spolupráci do budoucna?

Zkrátka v životě je to tak, že lidé mají různé názory na to. Rozumím postoji Hamé, který má v Rusku poměrně velký trh a sledovalo své reklamní aktivity i prostřednictvím českého biatlonu.

Na druhou stranu jsou chvíle v životě, kdy by člověk od svých názorů neměl absolutně ustupovat i za cenu třeba i ekonomických ztrát. To není případ Hamé. My jsme si všechno několikrát vysvětlili. Věřím, že se i v tomto případě ukázalo, i když příznivců našeho rozhodnutí bylo třeba jenom 50 procent, že jsme se rozhodli správně, že za ideály je potřeba občas bojovat a nehodnotit všechno jen penězi.

Posunul jste se nějak v rozhodnutí, zda a do jaké funkce, byste chtěl kandidovat do vedení Mezinárodní biatlonové federace?

Nabídek se za tento týden vynořil dost. Musím nejdříve obhájit post prezidenta českého svazu, což se buď stane, nebo nestane 5. května a pak se s novým vedením, nebo se staronovým vedením uvidíme a rozhodneme se, jak budeme postupovat dál.

Pokud si to vyloženě nevynutí nějaké provizorní okolnosti, tak určitě nechci kandidovat na předsedu. Svoje místo vidím někde kolem marketingu, financí, třeba na postu viceprezidenta. Vzhledem k tomu, že mám čtyři malé děti, na starosti svou firmu a český biatlon a myslím si, že člověk má dělat věci pořádně a určitě je pro mě český biatlon víc než křeslo předsedy světové federace.