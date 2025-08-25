Selhal poslední pokus o záchranu ruské alpinistky v Kyrgyzstánu. Kvůli špatnému počasí nevzlétl vrtulník

V Kyrgyzstánu v pondělí kvůli špatnému počasí selhal poslední pokus o záchranu ruské alpinistky Natalji Nagovicynové (47), která skoro před dvěma týdny uvízla se zlomenou nohou na nejvyšší hoře pohoří Ťan-Šan, 7439 metrů vysoké Džengiš Čokusu (dříve Pik Pobedy). Uvedl to na svém webu ruský list Kommersant s odvoláním na mluvčího ministerstva pro mimořádné situace středoasijské země, pod které spadají tamní záchranáři.

Pohoří Ťan-Šan z blízkosti kazachského Almaty

K zaseklé skialpinistce nemohl kvůli špatnému počasí přiletět vrtulník (ilustrační foto) | Foto: Pavel Mikheyev | Zdroj: Reuters

Na pondělí bylo naplánováno, že k ruské alpinistce poletí dron, aby zjistil, zda ještě jeví známky života. Následně měl vzlétnout vrtulník, aby se ženu pokusil zachránit. Kvůli této operaci do Kyrgyzstánu přicestovali italští piloti se zkušenostmi s lety ve vysokohorském prostředí.

„Čekali na příležitost, aby mohli vzlétnout. Ale dobré počasí nepřišlo,“ vysvětlil mluvčí a dodal, že vrtulník se později během dne vrátil na domovskou základnu a italští piloti odcestovali zpět do vlasti. Další pátrání bude možné obnovit až v příštím roce.

„Italové byli připraveni letět a přesouvali se k základnímu táboru, když bylo povolení (k záchranné operaci) bez jakéhokoli vysvětlení zrušeno,“ řekl organizátor expedice Agostino Da Polenza italské agentuře ANSA. Vláda Kyrgyzstánu povolení italskému týmu zrušila na poslední chvíli o uplynulé noci.

Expedice se měla také pokusit dostat dolů z hory tělo italského horolezce, který zahynul při pokusu o záchranu své ruské kolegyně. Devětačtyřicetiletý Luca Sinigaglia z Milána je na sociálních sítích v Itálii oslavován jako hrdina.

Úspěšný výstup

Ruská alpinistka Nagovicynová spolu s dvěma ruskými horolezci a německým a italským kolegou úspěšně zdolali vrchol hory, pokládané za nejnebezpečnější sedmitisícovku v postsovětském prostoru, ale při sestupu si žena 12. srpna ve výšce 7000 metrů zlomila nohu, navíc v době, kdy zuřila sněhová vánice.

Její kolega v páru jí poskytl první pomoc, ponechal stan a spacák a vydal se do tábora pro pomoc. Následující den zraněné donesli jídlo a pití a také vařič s plynovou náplní. Od té doby čekala na pomoc, kterou ale zmařilo špatné počasí.

Natalja se do hor vrátila, přestože v roce 2021 její manžel Sergej Nagovicyn zahynul v Kyrgyzstánu na hoře Chan Tengri. Pod stejnou horou v srpnu 2004 zastihla pět českých horolezců smrt pod lavinou. Celkem si tragédie vyžádala 11 obětí – kromě pěti Čechů zahynuli i tři Rusové a tři Ukrajinci.

