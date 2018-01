Šestkrát byl na olympiádě, pokaždé získal medaili. Sáňkař Armin Zoeggeler jede jako trenér do Pchjongčchangu

„Když jsem byl malý, bydleli jsme úplně nahoře v jedné malé vesnici. V zimě, když ulice zapadaly sněhem, jsem jezdil do školy na saních. Bylo to zábavné a jedinečné. Tak to všechno začalo,“ vzpomíná Armin Zoeggeler v rozhovoru pro oficiální olympijský kanál jak, že se dostal k jízdě na saních.

Čtyřiačtyřicetiletý Ital pochází z Alto Adige - regionu na severu Itálie, kde se mluví německy. Odtud jsou ostatně všichni italští sáňkaři, kteří získali medaili na olympijských hrách.

Jaká bude sáňkařská trať v Pchjongčchangu? Po smrtelné nehodě z Vancouveru v roce 2010 bezpečnější Číst článek

V roce 2006 sáňkař s přezdívkou Kanibal obhájil na domácích olympijských hrách v Turíně triumf ze Salt Lake City a přilákal k saním celou jednu generaci mladých Italů.

„Arminovy jízdy jsem vždy sledoval. Byl mým hrdinou. Tak jsem si řekl: Tohle chci dělat. Chci jezdit na saních,“ přiznává vítěz olympijských her mládeže v roce 2016 Felix Schwarz, kdo že ho přivedl k saním. Zoeggeler na šesti olympijských hrách v řadě vybojoval dohromady dvě zlata, jedno stříbro a tři bronzy.

Před čtyřmi roky v Soči byl Zoeggeler italským vlajkonošem na zahajovacím ceremoniálu olympijských her.

„Bylo jasné, že pro mě jako sportovce to jsou poslední olympijské hry. Takže mi bylo opravdovou ctí nést italskou vlajku,“ Zoeggeler v Soči bronzem uzavřel velmi úspěšnou kariéru.

Kromě šesti olympijských medailí získal ještě šestnáct medailí na mistrovstvích světa. Z toho hned šestkrát se stal světovým šampionem. Navíc desetkrát ovládl celkové pořadí Světového poháru.

Olympijský fenomén

„Když ho potkáte na dráze, tak si s ním můžete klidně popovídat, je to pořád usměvavý člověk. Jeho úspěchy jsou vynikající, vzhlížím k němu,“ potvrzuje český reprezentant Ondřej Hyman, že i pro něj je legendární Ital vzorem. Kariéru ukončil Zoeggeler v roce 2014 a hned se přesunul do pozice trenéra.

„Jako trenér se snažím svým svěřencům předat všechny zkušenosti, které jsem během kariéry získal. Je to samozřejmě úplně jiná role. Ale myslím, že můžu být pro všechny v týmu hodně, hodně užitečný,“ popisuje Zoeggeler v rozhovoru pro olympijskou televizi, jak může mladým sáňkařům pomoci.

Právě zkušenosti italský tým aktuálně potřebuje. V nominaci na hry v Pchjongčchangu je nejstarším šestadvacetiletý Ludwig Rieder.

„V týmu máme dobré sáňkaře. Možná jsou trochu mladí a někteří jedou na olympijské hry příliš brzy, ale nic není nemožné. Pracujeme na tom, abychom získali olympijskou medaili,“ hodnotí Armin Zoeggeler italské šance před olympijskými hrami. Pojede na ně už posedmé, poprvé se jich ale zúčastní v roli trenéra.