Vybalancovat obě disciplíny umí jen ti nejlepší, říká reprezentant Konvalinka o severské kombinaci

Severská kombinace – zimní sportovní disciplína, ve které se sčítají výsledky ve skocích a v běhu na lyžích. Vznikla v Norsku v půlce 19. století a od roku 1924 je součástí každých zimních olympijských her. V pořadu Setkání u mikforofonu mluvil o kombinování dvou náročných sportů osmnáctiletý český reprezentant a závodník liberecké Dukly Jiří Konvalinka. Liberec 13:51 17. června 2023

Vzhledem ke sportovní tradici v jeho rodině začal do harrachovského sportovního klubu chodit už ve třech letech. Z té doby si prý pamatuje první trénink i první skok na lyžích.

„Bylo to na středním můstku na Kamlu. V té době ještě nebyl malý můstek K6, takže jsem rovnou šel na větší. A byl to ten nejlepší pocit, jaký jsem do té doby znal,“ popisuje Jiří Konvalinka.

Kaml je skokanský areál pro nejmenší v centru Harrachova, kde začínají všichni tamní skokani.

„I přesto, že jsem se vymlel, nedokázal jsem stáhnout svoje véčko, dopadl jsem na břicho a vyrazil si dech, přesto jsem se usmíval,“ zavzpomínal Konvalinka.

Pro severskou kombinaci se rozhodl ještě v dětství, když v této disciplíně dosáhl prvních úspěchů.

„O severské kombinaci je známo, že čím lepší běžec, tím horší skokan. Já jsem v této fázi lepší skokan, tím pádem horší běžec. Je komplikované to vybalancovat, abyste byl dobrý v obou disciplínách. Umí to jen ti nejlepší. Doufám, že se mi někdy v životě také někdy podaří dosáhnout tohoto výsledku,“ přiblížil mladý reprezentant.

