Čeští sdruženáři vyřadili ze svého programu víkendové závody Světového poháru. Sníh a lyže vyměnili za nymburské sportovní centrum. To proto, aby nabrali síly před závěrem sezony, do které vstoupili docela úspěšně. Tomáš Portyk vybojoval v úvodním závodě Světového poháru čtvrté místo, vědět o sobě reprezentanti dali také v týmové soutěži. Nymburk 19:15 3. února 2019

„Podařilo se nám, což mě hodně těšilo, že v soutěži družstev byli kluci schopní bojovat o páté šesté místo. To byl takový vstup par excellence,“ vzpomíná na úvod sezony sportovní ředitel úseku severské kombinace Tomáš Slavík.

Sdruženáři po slabých výsledcích mění taktiku, vynechali závody Světového poháru a chystají se na MS

Zdálo se, že s příchodem mladých závodníků Lukáše Daňka, Jana Vytrvala a Ondřeje Pažouta by mohly přijít i dobré výsledky. Při dalších závodech už to tak růžové nebylo. Zatímco v běžecké stopě problém nebyl, horší byly výsledky skokanské části.

„Ty závody byly čekání, jestli se něco povede, nebo nepovede, a proto jsme se teď rozhodli udělat nějakým způsobem trochu pauzičku. Poslední závody Světového poháru jsme absolvovali minulý týden v Trondheimu, kde Tomáš Portyk dokázal být jednou dvacátý, ale jinak byly výsledky dost mizerné,“ říká Slavík.

To byl důvod pro radikální zásah. Z programu sdruženáři vyškrtli závody v Klinghentalu a Lahti. V Liberci nechali lyže a zamířili do nymburského sportovního centra.

„Dostali víc herního vytížení a spíš relaxování, aby si uvědomili, že lyžování opravdu není celý svět, a aby nabrali trochu pozitivní síly z jiného ranku a mohli se zase těšit na trénink a tvrdou přípravu,“ dodal Tomáš Slavík.

Nejzkušenějším mužem mezi sdruženáři je účastník dvou posledních olympijských her Tomáš Portyk. Rodák z Lomnice nad Popelkou byl samozřejmě s úvodem sezóny spokojený. Nemyslí si ale, že čtvrté místo a vyrovnání osobního maxima z Kusamu ho mohlo až příliš uspokojit.

„Z Kusama jsme pak přijeli do Lillehammeru, takže nebyl skoro žádný čas řešit něco jiného. Jak se říká, že stačí jeden skok na to, aby se člověk dostal do formy, tak tady stačil jeden špatný a já se dostal do krize a nemůžu se z toho nějak dostat. Věřím, že teď si od toho odpočineme, vynecháme závody, potrénujeme a pak to zase bude dobré,“ doufá Portyk.

Jenže uzavření můstků v Harrachově i zástupcům severské kombinace pochopitelně skokanskou část přípravy komplikuje. Na to ovšem závodníci nemohou myslet.

„Hlavně na skoku to chce doladit, ujasnit si, kde jsou chyby, a hlavně být na můstku v klidu a nějak se nenervovat,“ říká Tomáš Portyk.

A další program? Začíná už po víkendu.

„Od pondělí budou odjíždět na finální přípravu před mistrovstvím světa. Tam by se měla udělat poslední příprava se zaměřením na skokanskou výkonnost, aby šli kluci postupně nahoru a udělali si dobrý pocit a šli na mistrovství světa s tím, že mají na to uspět a mohli se na ty závody těšit,“ upřesnil Tomáš Slavík k přípravě českých sdruženářů.