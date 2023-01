První kolo slalomu ve Špindlerově Mlýně zvládla nejrychleji Shiffrinová, Dubovská je na 28. místě

Favorizovaná americká lyžařka Mikaela Shiffrinová vede po 1. kole Světového poháru ve slalomu ve Špindlerově Mlýně před Lenou Dürrovou o 29 setin. Třetí Petra Vlhová ztrácí na vedoucí závodnici 46 setin. Z českých reprezentantek do 2. kola postoupila pouze Martina Dubovská, která se drží na 28. místě. Aktualizujeme Špindlerův Mlýn 11:15 28. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po 1. kole slalomu vede ve Špindlerově Mlýně Mikaela Shiffrinová | Zdroj: Reuters

Shiffrinová na trať v areálu Svatý Petr vyrazila se startovním číslem dva a na největší soupeřku Slovenku Petru Vlhovou, která zajela třetí nejrychlejší čas, má náskok 46 setin.

Favorizovaná americká lyžařka Mikaela Shiffrinová vede po 1. kole slalom ve Špindlerově Mlýně a má nakročeno k 85. vítězství ve Světovém poháru, jímž by se na jedinou výhru přiblížila k rekordu Švéda Ingemara Stenmarka.

Z kvarteta domácích závodnic proklouzla do 2. kola pouze Martina Dubovská na 28. místě.

„Musela jsem se do poslední chvíle modlit, abych se dostala do druhého kola. Za to jsem ráda. Doufám, že v dalším kole, předvedu jízdu, na jakou mám. Chyběla mi trochu agresivita. Teď se budu soustředit na druhou jízdu,“ řekla česká reprezentantka.

Dubovská za Shiffrinovou zaostala o více než dvě a půl sekundy, mezi elitní třicítku se vešla o necelých deset setin.

Adriana Jelínková ztratila na 33. místě na postup pět setin. Gabriela Capová a Klára Gašparíková vypadly hned v horní části trati a závod nedokončily.

Druhé kolo slalomu začne ve 12:30. Přímý přenos ze závodu můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport.