Simonová je podle Björndalena nejlepší střelkyní všech dob. ‚Je za tím tvrdá práce,‘ říká Francouzka

V Novém Městě na Moravě v úterý začne druhý závodní týden mistrovství světa v biatlonu. Najít dosavadní největší osobnost šampionátu je snadné: Francouzka Julia Simonová třikrát startovala a třikrát získala zlato. Navíc baví tribuny i svými gesty, ve smíšené štafetě naznačila smeknutí klobouku před fanoušky a další kousek předvedla v závěru stíhacího závodu.

„Bylo to bláznivé poslední kolo. Měla jsem takový náskok. Bylo úžasné, že jsem mohla věnovat nějaký ten čas servismanům a ostatním členům týmu a poděkovat jim. Jo, zažívala jsem skvělé pocity,“ rozplývá se na Radiožurnálu Sport Simonová.

Soustředění s Norkami

Úplně jiné než v říjnu, když ji francouzská policie nakrátko vzala do vazby. Simonovou podezírá, že zneužila platební karty reprezentační kolegyně Braisazové-Bouchetové a jednoho člena realizačního týmu, ze kterých si zaplatila přes internet objednané zboží. Vítězka celkového hodnocení minulé sezony Světového poháru to odmítá.

Už v létě kvůli téhle kauze raději trénovala mimo národní tým buď sama, nebo s cizinkami, zúčastnila se třeba soustředění norských biatlonistek.

„Byla to vážně zábava, v norském týmu panovala dobrá nálada, skamarádily jsme se s Karoline Knottenovou nebo Ingrid Tandrevoldovou, často jsme si povídaly u kafe. Měla jsem obavy ze své angličtiny, ale zvládla jsem to. Tréninky byly podobné jako ve francouzské reprezentaci a myslím, že to prospělo mně i Norkám,“ vypráví o netradičním soustředění.

"I think I am in a dream right now. Crazy, I was very stressed before the race."



Handled the stress like a triple World Champion! Amazing achievement. #NMNM24 #biathlon pic.twitter.com/QJjEt0UiFK — International Biathlon Union (@biathlonworld) February 11, 2024

Jenže zatímco Tandrevoldová a spol. zatím prožívají rozpačité mistrovství světa, Simonová září. Hlavně na střelnici, kde ze 40 terčů minula jediný a navíc pálí nejrychleji ze všech. A tak nejúspěšnější biatlonista historie Ole Einar Bjoerndalen řekl, že právě ona je možná tou nejlepší střelkyní všech dob.

„Wow, to je bláznivé. Nevím, co na to říct. Děkuju, Ole! Ale upřímně si to nemyslím, nemám tak stálé výkony na střelnici. Až tuhle zimu jsem získala pocit, že mám všechno pod kontrolou. Je za tím hodně tvrdé práce. Jsem za to ráda,“ přiznává trojnásobná mistryně světa z Nového Města na Moravě.

After the first week of World Championships it is France in the lead with 6 medals! 🏅 Will the medal table look different after the second week of competitions? 👀#NMNM24 #biathlon #biathlonfamily pic.twitter.com/GyL4fNpVhQ — International Biathlon Union (@biathlonworld) February 12, 2024

Pokud přesná muška Julii Simonové vydrží, může atakovat výkony Norů Johannese Böa a Marte Roeiselandové z předchozích let. Oba na jednom šampionátu získali pět zlatých a k nim přidali další dvě medaile.

„Ale já mám zatím jen tři,“ upozornila francouzská biatlonistka. Čtyři to můžou být už po úterním vytrvalostním závodě, který začne i se čtyřmi Češkami v 17.10 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.