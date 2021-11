Měl problémy se srdcem, teď norský mladík Bakken prohání světovou biatlonovou elitu

Roky ho brzdila srdeční arytmie, až teď po operaci může naplno ukázat svůj potenciál. Norský biatlonista Sivert Bakken je objevem začátku nového ročníku Světového poháru. V obou víkendových závodech ve švédském Östersundu se vešel do elitní desítky, celkově mu patří páté místo a zároveň modré číslo pro nejlepšího biatlonistu do 25 let. Östersund 15:29 30. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sivert Bakken | Zdroj: Reuters

Norsko je továrnou na biatlonové talenty. Jméno Siverta Bakkena není možná pro veřejnost tolik známé, protože je v podstatě nováčkem, ale přesto už patří mezi nejlepší ve Světovém poháru.

Když se před dvěma lety Sivert Bakken představoval ve videu svého sportovního gymnázia a jako vzor uváděl Martina Fourcadea, bylo to ještě v sérii nazvané „příští generace“.

Ale teď už ho můžeme směle zařadit do současné generace. Přitom před touhle zimou sbíral vítězství jen na nižší scéně: olympijských hrách mládeže nebo IBU Cupu určeném pro ty, kteří ještě nestačí na Světový pohár.

Srdeční problémy

V něm zvládnul včetně minulé zimy jen dva závody. Dost možná proto, že ho limitovalo vlastní srdce, nutilo ho kvůli vysokému tepu zvolnit, jak Sivert Bakken přiznává v rozhovoru pro Radiožurnál.

„Jo, trápila mě fibrilace srdečních síní a věděl jsem, že s tím nemůžu podávat stoprocentní výkony, možná tak na 97 procent. Teď je snad po jarní operaci konečně všechno v pořádku, cítím se dobře a můžu do toho jít na sto procent,“ popisuje.

Což spolu se zatím neomylnou střelbou přineslo šesté místo ve vytrvalostním závodě a osmé ve sprintu.

Připomíná to loňský vzestup jiného Nora Sturly Holma Laegreida, také v podstatě nováčka, který nakonec až do posledního závodu bojoval o velký křišťálový glóbus pro celkového vítěze Světového poháru.

„Sturlův příběh v minulé sezoně byl neuvěřitelný a je to pro mě čest, že nás srovnáváte, ale popravdě neočekávám, že budu až tak dobrý. I když pro to samozřejmě budu dělat všechno a uvidíme, kam mě to vynese,“ podotýká Bakken.