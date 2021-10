Lyžařkám začíná sezona. Dubovská chce potvrdit vzestup, Ledecká obhajuje olympijské medaile

Ester Ledecká a Martina Dubovská mají závěrečnou přípravu před novou sezonou. Zatímco pro Dubovskou začne sezona až za dva týdny paralelním slalomem v Zürsu, Ledecká by měla odstartovat už tento víkend do úvodního závodu v rakouském Söldenu. Obě české lyžařky by mohly být adeptkami na medaili na olympijských hrách v Pekingu. Praha 17:41 18. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Dubovská. | Foto: Daniel Stiller / Bildbyrån | Zdroj: Reuters

Martina Dubovská se po letech paběrkování okolo třicátého místa najednou prosmýkla mezi elitu. V minulé sezoně bodovala ve všech slalomech Světového poháru. Tím vůbec nejhorším bylo 22. místo, což byla skvělá bilance.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ester Ledecká s Martinou Dubovskou zahájí během následujících dvou víkendů novou sezonu. Více v příspěvku Martina Charváta

„Byla to skvělá sezona a všichni jsme měli radost, že se mi konečně podařilo propracovat po těch letech do top ten,“ řekla Radiožurnálu desátá žena loňské zimy, která kvůli tragické události v rodině vynechala mistrovství světa.

Na něm byla blízko medaili Ester Ledecká, ale skončila dvakrát těsně za stupni vítězů. Pro Ledeckou byla minulá sezona znovu hlavně lyžařská. Teď už chce dodržet svůj plán, že přidá více závodů na snowboardu.

„Hrozně mě mrzelo, že jsem loni jela na prkně jen jeden závod. Strašně mi to chybělo, proto bych těch závodů na snowboardu chtěla zařadit víc. Celé léto jsem makala na tom, aby moje tělo bylo připravené na změny z lyží na snowboard a naopak. Snad se budu moct rozhodovat podle sebe, jak se cítím, a ne podle toho, co mi poručí tělo,“ vysvětlila Ledecká.

Na sezonu jsem dobře připravená, ujišťuje Ledecká. Problémy se zády mají vyřešit speciální cviky Číst článek

Na snowboard se ale česká lyžařka dostane nejdříve v prosinci. Nejvíce nabitý program bude mít v lednu, protože tam se bude na obou svých náčiních chystat na olympijské hry, kde by chtěla obhajovat obě zlaté medaile. A cítí, že se to od ní bude očekávat.

I kvůli tomu, aby to na ni nevytvářelo příliš velký tlak, zakázala Ledecká ve svém týmu cokoli s olympiádou vyslovit. To je velký rozdíl mezi ní a Slovenkou Petrou Vlhovou, která jako vítězka Světového poháru jasně říká, co od této sezony chce.

„Jsem v ideálním věku, získala jsem velký křišťálový glóbus. Nebudu se tajit tím, že chci olympijskou medaili, která mi ještě chybí. Ale to je ještě daleko, může to ovlivnit ještě hodně faktorů,“ řekla Vlhová.

Šestadvacetiletá ikona slovenského sportu bude hlavní favoritkou už teď o víkendu - obří slalom v Söldenu bude pro Ester Ledeckou na rozjezd, zato Vlhová by měla útočit na vítězství.