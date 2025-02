Sjezd na mistrovství světa ovládl von Allmen, favorit Odermatt bere 5. místo. Zabystřan skončil devatenáctý

Sedmadvacetiletý Zabystřan dosáhl na své nejlepší umístění ve sjezdu na mistrovství světa. Stejně jako při 16. místě v super-G se ale nedostal do nejlepší patnáctky, o kterou na tomto mistrovství světa usiloval. Dělilo ho od ní patnáct setin sekundy. Další český reprezentant Jan Koula skončil na 41. místě. Patrik Forejtek byl o tři místa za ním.

OBRAZEM: Bronzová jízda Ledecké. Česká lyžařka si na mistrovství světa dojela pro první medaili Číst článek

Lídr mužské části českého týmu Zabystřan, jenž obsadil v závěrečném tréninku sjezdu šestou příčku, byl s nedělním výkonem poměrně spokojený. „Myslím si, že jízda byla celkem povedená. Udělal jsem to, co jsem potřeboval. V jedné pasáži tady na tom skoku v dolní pasáži jsem skočil moc doleva, trošku jsem si tam přilehl do měkčího sněhu. Až na tu jednu chybu jsem s tou jízdou celkem spokojený," řekl České televizi.

Z umístění už Zabystřan tak nadšený nebyl. „Tu patnáctku jsem dneska strašně chtěl. Fakt jsem udělal všechno, aby to tam padlo. Takže převládá i trochu zklamání, naštvání. Tak asi to budu muset večer vychodit trochu na skialpech,“ doplnil.

Na rozdíl od sobotní bronzové medailistky ve sjezdu Ester Ledecké, která dala přednost přípravě na snowboardové MS, se chystá nastoupit do premiéry kombinačního závodu dvojic. Tam by měl ve středu spojit síly s veteránem Kryštofem Krýzlem.

Nejlepší český výsledek ve sjezdu mužů ⛷ na mistrovství světa se Janu Zabystřanovi zajet nepodařilo. V Saalbachu se nicméně vměstnal do top 2️⃣0️⃣, když obsadil devatenáctou pozici. Šampionem se stal Franjo von Allmen ze Švýcarska.



Více https://t.co/SEfpSECgyP pic.twitter.com/Tp4poJg5kL — ČT sport (@sportCT) February 9, 2025

Von Allmen na svém premiérovém světovém šampionátu získal první titul. Potvrdil výborné výkony z aktuální sezony Světového poháru, kde vyhrál jedno super-G a byl třikrát druhý ve sjezdu. Tento šampionát zahájil 12. místem v super-G. Ve sjezdu se mu dařilo o poznání lépe.

„Je těžké pochopit, co se stalo. Po super-G jsem věděl, že teď bych měl zaútočit, že nemám co ztratit. Šel jsem do plného rizika a bylo to na hraně, ale fungovalo to,“ řekl rakouské televizi.

V neděli byl nejlepší ze silného švýcarského týmu, jehož úspěch podtrhl bronzovou medailí Monney. Ten byl o 31 setin pomalejší než vítěz. „Marco Odermatt dominoval v super-G, teď jsme dva další na pódiu. Díky tomu je v týmu skvělá atmosféra,“ pochvaloval si.

Mezi švýcarské duo se k radosti většiny z 22 500 fanoušků vklínil Kriechmayr. Dvojnásobný mistr světa z Cortiny d'Ampezzo v roce 2021 se navzdory zranění kolena z lednového sjezdu ve Wengenu stihl dát před MS dohromady a vybojoval pro pořadatelskou zemi už třetí stříbro na tomto MS. Navázal na úspěchy Raphaela Haasera v super-G a Mirjam Puchnerové ve sjezdu, ženské super-G ozdobila rakouským zlatem Stephanie Venierová.

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Saalbachu (Rakousko): Muži - sjezd: 1. Von Allmen (Švýc.) 1:40,68, 2. Kriechmayr (Rak.) -0,24, 3. Monney (Švýc.) -0,31, 4. Paris (It.) -0,45, 5. Odermatt (Švýc.) -0,66, 6. Sejersted (Nor.) -0,83, ...19. Zabystřan -1,70, 41. Koula -5,34, 44. Forejtek (všichni ČR) -6,11.