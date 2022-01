Ledecká je po divokém sjezdu v nejlepší desítce, v italském super-G si dojela pro osmé místo

Ester Ledecká odjede na olympijské hry do Pekingu po svém nejlepším víkendu ve Světovém poháru v alpském lyžování v probíhající zimě. Po třetím místě v sobotním sjezdu v neděli v Cortině d'Ampezzo dosáhla osmou příčkou maxima v sezoně i v superobřím slalomu. Zvítězila domácí Italka Elena Curtoniová, její krajanka Sofia Goggiaová po těžkém pádu závod nedokončila. Cortina d'Ampezzo (Itálie) 13:54 23. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká | Zdroj: Reuters

Pro Ledeckou to byl v neděli nejspíše poslední start před olympiádou. Příští týden by neměla závodit na SP v Garmisch-Partenkirchenu, ale už se přesouvat do Číny.

Ledecká v Cortině d'Ampezzo zazářila, do cíle dojela na třetím místě. Slaví Italka Goggiaová Číst článek

Tam bude nejprve hlavní favoritkou a obhájkyní zlata v paralelním obřím slalomu na snowboardu a poté se pokusí navázat na senzační zlato ze super-G či zaútočit na medaili ve sjezdu.

Úřadující olympijská vítězka v super-G Ledecká vyrazila s číslem jedna na trať, kterou stavěl její trenér Franz Gamper.

Ledecká jela riskantně, rychle, ale ztratila ve střední části a málem se po cílovém skoku nevešla do poslední branky. Dopad zvládla a zajela čas 1:21,59 minuty.

V čele ale dlouho nevydržela, hned s dvojkou byla o sedm setin rychlejší Francouzka Tessa Worleyová a vzápětí s trojkou i Tamara Tipplerová z Rakouska.

Poté už předčila Ledeckou jen pětice soupeřek, a tak se udržela poosmé v kariéře v super-G v desítce.

Vítězka sjezdu Goggiaová jela rychle, ale po půlce závodu se jí rozjely lyže a spadla. Chvilku se držela za levé koleno, ale nazula lyže a do cíle sjela sama. Dlouho byla na vyšetření ve stanu pod sjezdovkou, pak pomalu odešla podpírána na další diagnostiku.

Goggiaovou zastoupila její krajanka Curtoniová a připsala si první výhru v superobřím slalomu v seriálu SP v kariéře a druhou celkově.

O devět setin unikla premiérová výhra v poháru Tipplerové, na třetí místo vystoupila Švýcarka Michelle Gisinová.

Druhá česká reprezentantka Tereza Nová měla číslo 57, ale do závodu neodstartovala.