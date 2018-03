Ledeckou mrzely chyby na trati, zmátla i vládkyni sjezdu Goggiovou

Ester, při vašem prvním startu na lyžích po olympijských hrách je z toho 11. místo. Jak jste s ním spokojená?

Moc. Jsem ráda, že jsem se sem vůbec dostala. Se třemi závody, které jsem odjela, to bylo hodně natěsno. Potřebovala jsem hodně štěstí, abych se sem dostala. V jízdě byly bohužel trošku chybičky, ale snad budu mít čas se to doučit.

Jsem ráda, že jsem si mohla zajet na tomhle kopci, bylo to super. Nakonec vyšlo i počasí, krásně jsem viděla na trať, tak mám radost.

S chybičkami narážíte pasáž v polovině trati, kdy jste se tak tak vešla do brány?

Třeba tuhle (směje se). Byly tam i chybičky, které běžný divák ani neuvidí, ale já o nich vím a Ondra (trenér Bank) taky, takže si pak všechno řekneme. Obecně si myslím, že to byla dobrá jízda, skvěle mi jely lyže. Musím poděkovat Olsenovi (Petru Kouřilovi) a celému týmu. Jsem ráda, že je mám a je to jich zásluha.

Ondřej Bank vám včera vymýšlel trať. Korigoval na metry od branek, jednou doleva, podruhé doprava. Držela jste si ideální stopu i v jízdě?

Jak kde. Myslím, že spodní část se mi povedla, ale vršek jsem byla dost pomalá, nějaký oblouk jsem měla začít dřív. Přišla za mnou Sofia Goggiaová a ptala se, jestli to byl v druhé bráně úmysl dělat tam tu nesmyslnou kličku. Řekla jsem jí, že jo, že to mám tak dobře nastudované a mělo to být rychlé. Ale ve skutečnosti to úplně úmysl nebyl. Je to zase nová zkušenost.

Sofia Goggiová získala křišťálový glóbus za vítězství ve sjezdu i díky tomu, že jste ji neodsunula. Říkala vám ještě něco?

Neříkala už nic. Fakt si to zaslouží, jezdila celou sezonu fantasticky, hodně jsme studovali její jízdy. Je fakt strašně šikovná a blahopřeju.

Byla spokojená, ale věděla, že udělala několik chyb. Uslyšíte 14:10 na @Radiozurnal1 pic.twitter.com/rVmSiNHVyI — Martin Charvát (@matycharvat) 14 March 2018

Z čeho ta vlnovka ve druhé brance vyplynula?

Včera jsem jela trošku jinou stopu, dneska jsem se snažila jet víc k bráně. Ale když jsem se koukala nahoře, viděla jsem, že všechny holky jedou víc zezadu. Takže jsme polemizovali a moje nohy asi neměly jasný plán, jak to vyřešit. Myslela jsem, že to pojede daleko rychleji, tak jsem byla trošku zmatená.

Myslím, že nakonec jsem to vyřešila ještě docela dobře, mohlo to dopadnout hůř. Výsledek je fantastický, je to druhý nejlepší sjezd v sezoně.

Co ještě musíte ve sjezdu dohnat?

Řekla bych, že zkušenosti. Je to asi nejvíc znát, proto mám radost, že jsem tu mohla být, že jsem si mohla vyzkoušet aspoň půlku toho kopce. Příští rok, až bude mistrovství světa, tak už budu vědět.