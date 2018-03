Ester Ledecká dojela ve zkráceném finále sjezdařek jedenáctá, vyhrála Vonnová

Ester Ledecká vyjela na trať se startovním číslem 22 s velkou vervou, jenže drobně chybovala při jednom z nájezdů v horní pasáži zkrácené tratě a nabrala ztrátu. Do cíle dojela se ztrátou 77 setin na Lindsey Vonnovou.

V tu chvíli byla česká závodnice desátá, mimo top 10 ji ale vyřadila Alice McKennisová, která startovala hned za ní. Američanka se vyšvihla na třetí místo.

Nejrychlejší byla ve sjezdu, kterému pořadatelé ustřihli horní pasáž, Američanka Lindsey Vonnová, která vyhrála už 82. závod Světového poháru v kariéře, pouze čtyři vítězství ji děli od absolutního rekordu legendárního Švéda Ingermara Stenmarka.

V cíli ale příliš spokojená nebyla, malý křišťálový glóbus totiž o tři body vyhrála ve finále druhá Italka Sofia Goggiová. V cíli dělilo obě závodnice 6 setin sekundy a Vonnová potřebovala, aby se mezi ně vklínila ještě jedna závodnice.

To se ale nepovedlo, nejblíž byla právě Alice McKennisová, která se ztrátou 28 setin sekundy na svou krajanku skončila třetí.

Ester Ledecká pojede v Aare ještě super-G, ve kterém fantasticky triumfovala na olympijských hrách v Pchjongčchangu. Závod se jede ve čtvrtek dopoledne.

Finále SP ve sjezdovém lyžování v Aare (Švédsko) - sjezd:

Ženy: 1. Vonnová (USA) 55,65, 2. Goggiaová (It.) -0,06, 3. McKennisová (USA) -0,28, 4. Rebensburgová (Něm.) -0,33, 5. Fluryová (Švýc.) -0,37, 6. Schnarfová (It.) -0,43, 7. Weiratherová (Licht.) -0,49, 8. Johnsonová (USA) -0,56, 9. Schmidhoferová (Rak.) -0,69, 10. N. Fanchiniová (It.) -0,71, 11. Ledecká (ČR) -0,77.

Konečné pořadí sjezdu (po 8 závodech): 1. Goggiaová 509, 2. Vonnová 506, 3. Weiratherová 394, 4. Hütterová (Rak.) 272, 5. Shiffrinová (USA) 256, 6. Gisinová (Švýc.) 240, ...22. Ledecká 94.

Průběžné pořadí SP (po 36 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1673, 2. Holdenerová (Švýc.) 1068, 3. Rebensburgová 897, 4. Vlhová (SR) 864, 5. Goggiaová 858, 6. Weiratherová 847, ...61. Ledecká 101, 114. Capová 12, 118. Pauláthová 8, 119. Dubovská (všechny ČR) 7.