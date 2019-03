Beat Feuz a Nicole Schmidhoferová kralují sjezdům Světového poháru. Ledecká dojela ve finále 18.

Švýcarský lyžař Beat Feuz a Rakušanka Nicole Schmidhoferová jsou nejlepšími sjezdaři Světového poháru. Zatímco Feuz malý glóbus obhájil, Schmidhoferová vrátila jeho držení do rakouských rukou po dvanácti letech. Finálové sjezdy v andorrském Soldeu vyhráli italský mistr světa Dominik Paris a překvapivě Rakušanka Mirjam Puchnerová. Česká reprezentantka Ester Ledecká dojela osmnáctá. Soldeu/Andorra 15:11 13. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lyžaři Beat Feuz a Nicole Schmidhoferová se svými malými glóby za sjezd ve Světovém poháru | Foto: Alessandro Trovati | Zdroj: ČTK/AP/

Schmidhoferová měla před finále velký náskok 90 bodů před krajankou Ramonou Siebenhoferovou a k udržení prvního místa jí stačila jedenáctá pozice. Siebenhoferová totiž závod pokazila a nebodovala.

Předloňská mistryně světa v super-G Schmidhoferová se tak stala nástupkyní hvězdné Renate Götschlové. Ta poslední pátý glóbus za sjezd získala v roce 2007. „Tenkrát jsem u toho byla a ptala se Renate, jestli to můžu taky dokázat. A teď ho držím! Je skvělé ji napodobit,“ smála se Schmidhoferová.

Loňská olympijská vítězka v superobřím slalomu Ledecká v obou trénincích ztratila na nejrychlejší zhruba 1,8 sekundy a obsadila 16. a 14. místo. V závodě sice odstup zmenšila, za Puchnerovou zaostala o 1,42 vteřiny, ale skončila osmnáctá, předposlední ze sjezdařek, které dojely. Body si nepřipsala, neboť ve finále SP boduje jen patnáctka nejlepších.

„Jízda byla daleko lepší než v trénincích. Ztráta jedna čtyřicet není moc velká, jízda nebyla špatná, ale chtělo by to o něco líp,“ hodnotil trenér Tomáš Bank v České televizi. „Pořád se projevuje její nejistota a pasivita. Trošku si to sichruje, jezdí kulatěji než ostatní. Od té doby, co spadla v Garmischi, to tak pořád je,“ uvedl Bank.

Dvaatřicetiletý Beat Feuz měl před závodem náskok 80 bodů, stačilo mu dojet do dvanáctého místa a kontrolovanou jízdou si triumf v disciplíně pohlídal. „Jsem hrdý, že jsem dokázal obhájit, protože Dominik je ve fantastické formě,“ řekl Feuz.

Beat Feuz navázal na slavného krajana Didiera Cuche, který ovládl hodnocení sjezdu čtyřikrát a titul obhájil dvakrát – v letech 2007–08 a 2011–12.