Ještě mě neodepisujte, varuje Vonnová. Poslední závod kariéry pojede s modřinami, ale naplno

Lindsey Vonnová je největší hvězdou ženského lyžování a po právě konaném mistrovství světa ve Švédsku ukončí kariéru. Chtěla překonat mužský rekord Ingemara Stenmarka v celkovém počtu vítězství ve Světovém poháru, ale to se jí nepovede. Za její konec mohou pády a následná zranění, naposledy se zvedala po úterním superobřím slalomu.

Na startu se dočkala velkého entrée. Když spadla, bylo z toho velké pozdvižení. A když nezraněná dojížděla do cíle, aplaus byl největší možný, co v Åre jde.

Lindsey Vonnová, nejúspěšnější žena Světového poháru, zůstala neobyčejně vstřícná a vtipná i při popisu vlastního pádu.

„Nějak se mi tam zahákla lyže za branku, protože skok nebyl tak oblý, jak jsem si myslela. Žebra bolí, krk mě bolí - ale kolena jsou v pohodě! A asi nebyla ideální ani ta hlavička, co jsem dala do ochranné sítě. Jak jsem se v ní probrala, říkala jsem si: ‚No do háje. Co tu zase dělám? Nejsem už na tohle trochu stará‘?“ vyprávěla.

Právě kvůli zraněním kolena ukončí po tomto šampionátu kariéru. S tím vším je smířená - vrhla se na nebezpečný sport a stala se v něm legendou.

„Sjezd není zdravý sport. Lidé padají, pořád, každý den. Garmisch? Tři holky mimo na zbytek sezony. Jestli chcete být zdraví, asi byste měli dělat něco jiného. Jezdila jsem, dokud jsem mohla, teď už dál nemůžu. Je to risk a já do něj šla,“ vysvětlovala.

Ve středu večer se na instagramovém profilu „pochlubila“ tím, jak se jí vybarvily modřiny třeba kolem oka.

Obrovské fleky ve všech barvách duhy ale Vonnovou nezastaví a když na tiskové konferenci zaslechla poznámku, že na vítězství to v jejím posledním závodu kariéry asi nebude, hned reagovala: „No to pozor, to jsem neřekla. Já můžu vyhrát, ještě mě neodepisujte. Že spadnu, neznamená, že se nedokážu zase zvednout.“

V nedělním sjezdu se tak musí očekávat, že Lindsey Vonnová pojede svůj poslední závod kariéry naplno.