Špatné rozhodnutí, litoval trenér Bank odloženého super-G. Šampionát na první závod stále čeká

Ester Ledecká znovu stála na kopci a znovu z toho žádné závodění nebylo.

Úvod mistrovství světa v Cortině d'Ampezzo provází problémy s počasím. Více v příspěvku Martina Charváta

„My jsme na kopci do té doby, než to zruší. To je většinou až po začátku, takže závodní den probíhá pořád stejně. Režim je úplně stejný, jako kdyby závod normálně proběhl,“ popsal Radiožurnálu fyzioterapeut Michal Lešák.

A aby takhle nedoufali ve středu i muži, kteří měli na programu alpskou kombinaci, podívali se pořadatelé na předpověď slibující celodenní sněžení a raději závod zrušili rovnou. Přitom v úterý to podle kouče Ledecké Tomáše Banka udělali špatně.

„Je to škoda, byli jsme připravení. Vůbec mě nenapadlo, že by byl závod ohrožený. Špatné rozhodnutí organizátorů, protože ráno by to šlo. Ale po bitvě je každý generál,“ naráží Bank na to, že původně bylo ženské super-G plánované na půl jedenáctou dopoledne a po jedné odpoledne už se jet nedalo.

Teď je závod znovu přesunutý, program šampionátu předělaný a Ledecká by se tak na trať super-G mohla dostat ve čtvrtek dopoledne. Ale po posledních zkušenostech už to radši nikdo nebude tvrdit najisto.