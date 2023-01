Je tu úžasná atmosféra, pochvaluje si Dubovská slalom ve Flachau, který se jede netradičně večer

Mikaela Shiffrinová bude útočit na rekordní 83. vítězství ve Světovém poháru. Americká lyžařka je hlavní favoritkou slalomu ve Flachau, který se pojede v úterý večer. To je pro závodnice trochu nezvyk, většinou musí vstávat po 5. hodině ráno, aby stihly prohlídku před dopoledním prvním kolem. Flachau (Rakousko) 15:36 10. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Dubovská ve Flachau bodovala jen jednou. Přesto zde jezdí ráda | Foto: Christian Hartmann | Zdroj: Reuters

V osm hodin večer stojí Martina Dubovská na recepci hotelu a teprve se chystá jít na večeři. Moc nespěchá, protože potřebuje být vzhůru déle než obvykle.

„Trošku ano. Zrovna jsme se bavili o tom, v kolik půjdeme spát a na kdy si mám dát budík. Večerku budeme mít posunutou, abych se déle vyspala a měla energii na večerní závod. Normálně se snažím, abych šla spát v deset večer, ale ne vždycky se mi to podaří. Trošku s tím bojuji,“ říká pro Radiožurnál.

Na sjezdovce, na kterou to má ze svého ubytování kilometr a půl, se Dubovské nikdy moc nevedlo. Bodovala tu jen jednou, když byla naposledy sedmnáctá. Navzdory tomu si nemůže večerní slalom vynachválit.

Unikátní atmosféra

„Tím že je to večer, tak atmosféra je úžasná. Startuje se v šest večer, takže je tu hodně lidí. Večerních závodů během týdne by mohlo být víc. Přes víkend jsou často lidé na výletech nebo někde venku a nekoukají, jak závodíme. Ve Flachau je to úplně super,“ vysvětluje, zatímco venku začalo chumelit.

To je podle místních v tomto lednu poprvé. V minulých dnech na sjezdovku jen pršelo a i kvůli tomu se Martina Dubovská rozhodla, že v pondělí na lyže nepůjde. A místo toho se se svým malým týmem uzavřela v lyžárně, kde hráli stolní tenis.

„Ping-pong mě učila maminka a rychle to vzdala. Vůbec mě to nebavilo. Teď mě to trošku chytlo, zvlášť když jsme nelyžovali. Bylo to pěkné zpestření,“ směje se Martina Dubovská s dobrou náladou, kterou si pokusí udržet i po úterním druhém kole slalomu.