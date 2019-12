‚Jsem ráda za šanci poznat další kopec a nabrat nové zkušenosti.‘ Ledeckou čeká premiéra ve Val d'Isére

Vedoucí žena Světového poháru ve sjezdu Ester Ledecká se chystá potvrdit svoji výjimečnou pozici. V nejrychlejší lyžařské disciplíně zvládla skvěle první dva závody sezony v kanadském Lake Louise a v sobotu ji čeká další sjezd ve Val d'Isére. Praha 15:40 20. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká během sjezdu Světového poháru v Lake Louise | Foto: Eric Bolte | Zdroj: Reuters

Úvodní čtvrteční trénink zvládla Ester Ledecká skvěle. Dostalo se před ní jen rakouské trio a na nejrychlejší Ramonu Siebenhoferovou ztratila olympijská vítězka v superobřím slalomu 32 setin sekundy. A to i přesto, že oproti Lake Louise má česká závodnice zkušenosti se svahem ve Val d'Isére minimální.

„Já jsem byla ve Val d'Isére jen jednou, když mi bylo dvanáct nebo třináct. Jela jsem tam speciální závody La Scara. Tehdy to pro mě bylo nejvíc, co mohlo být, že jsem závodila v cizině, kam mě nominovali za Českou republiku,“ vzpomínala Ester Ledecká na svoji jedinou zkušenost s francouzským lyžařským střediskem po víkendových závodech Světového poháru ve švýcarském Svatém Mořici.

Přesto ale doma má něco, co jí Val d'Isére připomíná: „Nad postelí mi visí plakát s bobrem, což byl symbol té La Scary. Vůbec si to tam ale nepamatuji. Koukala jsem na nějaké jízdy holek ve sjezdu, abych měla zhruba přehled. I tak to pro mě bude premiéra, ale jsem ráda, že budu mít šanci poznat další kopec a nabrat nové zkušenosti, protože to je to nejcennější, co může sjezdař dostat.“

Do závodu nastoupí Ledecká opět s červeným startovním číslem. „Je to krásný pocit. Teď se těším na závod do Val d'Isére a na to, že to červené číslo ještě chvíli povozím,“ přeje si.

Tréninková premiéra vyšla Ledecké ve čtvrtek velmi dobře, hlavní ale bude samozřejmě ta závodní v sobotu dopoledne. A v té by česká závodnice ráda navázala na první a čtvrté místo z Kanady. Díky těmto výsledkům vede pořadí sjezdu o 14 bodů před Rakušankou Schmidhoferovou a jak sama říká, červené číslo pro vedoucí ženu seriálu by si ráda udržela i do dalšího sjezdu, který se pojede až v roce 2020, konkrétně v lednu v rakouském Altenmarktu.

Druhý trénink sjezdařek, který se měl uskutečnit v pátek od 11 hodin byl kvůli silnému větru zrušen. Znovu se tak na trať závodnice podívají v sobotním závodě, jehož start je naplánovaný na 10.30.