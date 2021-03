Slovenka Vlhová je poprvé vítězkou křišťálového glóbu, Dubovská uzavřela ročník devátým místem

Pětadvacetileté Vlhové stačilo k triumfu i prvním pro Slovensko v celkovém hodnocení seriálu sobotní šesté místo. Před nedělním obřím slalomem, závěrečným závodem sezony, má náskok 136 bodů před Švýcarkou Larou Gutovou-Behramiovou, která po zrušení sjezdu a super-G do slalomu nenastoupila.

„Znamená to pro mě strašně moc. Píšu historii,“ řekla Vlhová, která se po dojezdu slalomu neradovala a vstřebávala emoce. „Nemůžu tomu uvěřit. Jsem i trochu zklamaná, že jsem přišla o malý glóbus za slalom, ale ten velký byl hlavní cíl. Byla to velmi náročná sezona, odjela jsem všechno a teď si to užiju.“

Dubovská jela slalom ve finále SP jako první Češka po čtyřech letech a navázala na Šárku Strachovou. „Je to zadostiučinění, že jsme se sem konečně po tolika letech propracovali, takže to je super,“ řekla před startem Dubovská, kterou v zimě trápila bolavá záda a navíc jí v únoru zahynula při autonehodě matka.

Ve finálovém slalomu byla Dubovská devátá už po prvním kole a ve druhém pozici uhájila. Devátá příčka je pro rodačku z Třince druhým nejlepším výsledkem sezony i kariéry, nejlépe zajela před čtrnácti dny v Jasné, kde skončila osmá. Celkově je ve slalomu desátá a výrazně si vylepšila 32. místo z minulé sezony.

Letošní mistryně světa Liensbergerová ovládla poslední dva slalomy sezony. V boji o malý glóbus předčila Američanku Mikaelu Shiffrinovou o 35 bodů a pro Rakousko získala triumf v „nejtočivější"“ disciplíně po devíti letech.

Poprvé slaví i Francouz

Také francouzský lyžař Alexis Pinturault ovládl poprvé v kariéře celkové hodnocení Světového poháru. Velký křišťálový glóbus si nadělil k sobotním 30. narozeninám díky triumfu v závěrečném obřím slalomu sezony v Lenzerheide, po němž vyhrál i pořadí disciplíny.

Světový pohár Pinturault vybojoval jako první Francouz od roku 1997 a vítězství Luca Alphanda. Předtím v letech 1967 a 1968 dvakrát za sebou trofej získal legendární Jean-Claude Killy. Králem obřího slalomu byl z Francouzů naposledy v roce 2002 Frédéric Covili.

„Tolik let jsem tvrdě dřel a teď mám skvělý pocit, že se to konečně vyplatilo,“ řekl Pinturault televizi Eurosport po 34. vítězství v pohárovém seriálu. „Ono se to vyplácelo už dřív, ale získat glóbus a taky velký glóbus zároveň, to je něco neuvěřitelného, o to jsem vždycky usiloval,“ dodal Francouz, jenž v uplynulých dvou sezonách skončil v celkovém pořadí vždy druhý.

Pinturault vedl závod suverénně už po prvním kole a vítězství uhájil. Jeho jediný zbývající rival v obou hodnoceních Marco Odermatt, jenž před dneškem vedl disciplínu o 25 bodů, dojel až jedenáctý a v konečném pořadí obřího slalomu za Francouzem zaostal o 51 bodů.

Opatrnější jízdou ve druhém kole uhájil v obřím slalomu výhru o 20 setin sekundy před Chorvatem Filip Zubčičem, třetí skončil další setinu zpět Pinturaultův krajan a úřadující mistr světa Mathieu Faivre.

V celkovém hodnocení SP vede Pinturault před nedělním slalomem, který sezonu uzavře, před Švýcarem už o nedostižných 107 bodů. Pinturaultovi nahrálo i to, že se v Lenzerheide kvůli počasí neuskutečnily závěrečné závody ve sjezdu a superobřím slalomu.

Finále SP ve sjezdovém lyžování v Lenzerheide (Švýcarsko):

Ženy - slalom: 1. Liensbergerová (Rak.) 1:49,77 (53,87+55,90), 2. Shiffrinová (USA) -1,24 (54,77+56,24), 3. Gisinová (Švýc.) -1,95 (55,11+56,61), 4. Lysdahlová (Nor.) -1,99 (54,57+57,19), 5. Hectorová (Švéd.) -3,11 (56,13+56,75), 6. Vlhová (SR) -3,15 (55,71+57,21), 7. Moltzanová (USA) -3,35 (56,14+56,98), 8. Slokarová (Slovin.) -3,36 (57,15+55,98), 9. Dubovská (ČR) -3,57 (56,29+57,05), 10. Noensová (Fr.) -3,59 (57,01+56,35). Konečné pořadí slalomu (po 9 závodech): 1. Liensbergerová 690 b., 2. Shiffrinová 655, 3. Vlhová 652, 4. Gisinová 491, 5. Holdenerová (Švýc.) 415, 6. Dürrová (Něm.) 235, ...10. Dubovská 188. Průběžné pořadí SP (po 30 z 31 závodů): 1. Vlhová 1392, 2. Gutová-Behramiová (Švýc.) 1256, 3. Gisinová 1085, 4. Shiffrinová 995, 5. Liensbergerová 863, 6. Bassinová (It.) 840, ...12. Ledecká (ČR) 453, 36. Dubovská 188. Muži - obří slalom:

1. Pinturault (Fr.) 2:15,75 (1:01,19+1:14,56), 2. Zubčič (Chorv.) -0,20 (1:02,23+1:13,72), 3. Faivre (Fr.) -0,21 (1:02,72+1:13,24), 4. Brennsteiner (Rak.) -0,46 (1:02,00+1:14,21), 5. De Aliprandini (It.) -0,64 (1:02,37+1:14,02), 6. Favrot (Fr.) -0,79 (1:02,50+1:14,04), 7. G. Caviezel (Švýc.) -1,00 (1:02,83+1:13,92), 8. Kristoffersen -1,07 (1:02,89+1:13,93), 9. Nestvold-Haugen (oba Nor.) -1,09 (1:02,85+1:13,99), 10. Luitz (Něm.) -1,25 (1:03,10+1:13,90). Konečné pořadí obřího slalomu (po 10 závodech): 1. Pinturault 700, 2. Odermatt (Švýc.) 649, 3. Zubčič 606, 4. Meillard (Švýc.) 393, 5. Faivre 378, 6. Brennsteiner 266. Průběžné pořadí SP (po 34 z 35 závodů): 1. Pinturault 1200, 2. Odermatt 1093, 3. Schwarz 774, 4. Meillard 760, 5. Zubčič 744, 6. Kristoffersen a Mayer (oba Rak.) oba 700.