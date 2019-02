Ledecká skončila ve sjezdu 17. Světové zlato obhájila Slovinka Štuhecová, Vonnová se loučí bronzem

Ester Ledecká dokončila sjezd na mistrovství světa ve Švédském Åre na 17. místě. Na slovinskou obhájkyni světového titulu Ilku Štuhecovou ztratila přes vteřinu. Lindsey Vonnová v posledním závodě kariéry získala bronz. Åre/Švédsko 13:20 10. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká na trati sjezdu | Foto: Denis Balibouse | Zdroj: Reuters

Ester Ledecká zajížděla mezi lyžařkami nejlepší výsledky právě ve sjezdu, v Åre ale potvrdila, že se nenachází ve formě, která by ji vynesla do elitní desítky. Na 1670 metrů dlouhé trati zkráceného sjezdu se od prvních mezičasů zařadila do druhé desítky.

Výraznější chybu sice olympijská vítězka v super-G neudělala, přesto v cíli ztratila přes vteřinu a v konečném pořadí skončila na sedmnáctém místě, ale zároveň necelých 7 desetin za medailí.

„To je hezké. Byl to takový sprint, rozhoduje každá maličkost. S jízdou jsem spokojená, myslím, že jsem udělala všechno, jak jsem měla naplánované. Nevím, kde jsem ztratila nejvíc. Uděláme si analýzu, všechno si zpomalíme, srovnáme s holkama a zjistíme, v čem byl problém,“ řekla po závodě Ester Ledecká.

Zlatou medaili v nejrychlejší disciplíně sjezdových lyžařek obhájila Ilka Štuhecová. 28letá Slovinka se startovním číslem 9 vedla od začátku trati a v celkovém pořadí o 23 setin porazila Švýcarku Caroline Suterovou, která v Åre získala druhou medaili. Po bronzu ze super-G získala sjezdové stříbro.

Švédské středisko zažilo také druhé loučení lyžařské legendy během dvou dní. Po stříbru Aksela Lunda Svindala získala cenný kov i Lindsey Vonnová. V posledním závodě kariéry si vyjela bronz, když na vítěznou Slovinku ztratila 49 setin sekundy.

„Mám z nich strašnou radost, obě holky si to zaslouží. S Ilkou trénuju a vím, že je úžasný člověk, nikdy není problém, abychom se k nim přidali i přesto, že je úplně jiná liga než já. Hrozně mi to pomáhá, protože jsme mini tým a je to od ní hrozně hezké. Hlásí mi i report, když máme super-G a jede s lepším číslem, tak mi hlásí nahoru, abych věděla, jaká ta trať je. Je jako v mém týmu, takže jí to přeju,“ poblahopřála medailistkám Ester Ledecká.