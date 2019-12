Skeletonistka Fernstädtová se těší na starti Světového poháru, poprvé v něm bude startovat za Česko

Skeletonistka Anna Fernstädtová se chystá na svůj první závod Světového poháru v českých barvách. Dvojnásobná juniorská mistryně světa, která ještě na olympiádě v Koreji reprezentovala Německo, se v sobotu vrátí mezi elitu na své oblíbené dráze v americkém Lake Placid. Praha 17:27 6. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anna Fernstädtová obhájila titul juniorské mistryně světa. | Foto: Arnd Wiegmann | Zdroj: Reuters

V rychlostech přes 100 kilometrů v hodině hlavou dolů se v ledovém korytě v americkém státě New York sžívá Anna Fernstädtová s novým vybavením. Před sezonou navíc musela kvůli snížení váhového limitu, podobně jako některé její soupeřky, zhubnout zhruba pět kilogramů.

„Hodně holek muselo zhubnout. Všechno tak bude trošku jiné a bude velké překvapení, co to udělá s výsledky,“ nechce rodačka z Prahy, která žila 21 let v Německu, při svém návratu do Světového poháru vyhlašovat nějaké velké cíle.

V minulé sezoně musela po přestupu do české reprezentace objíždět závody Interkontinentálního poháru, protože Česko nemělo vyjetou kvótu pro elitní seriál. Podle jejího polského trenéra Davida Kupczyka se ale po titulu z nižší soutěže neztratí ani mezi nejlepšími: „Určitě by se mi líbilo, aby se dostala na stupně vítězů, ale když to vezmu reálně, tak do šestého místa by být mohla,“ řekla Radiožurnálu

A to i díky tomu, že dráha v Lake Placid je jednou z jejích nejoblíbenějších. „Dokáže na té dráze zvládnout bez problémů všechny pasáže, přestože je to těžká trať. Cítí se na ní velmi dobře, a to je hodně důležité proto, abyste zbytečně nechybovali,“ vysvětluje trenér Kupczyk.

Pro novou sezonu vyměnila Fernstädtová vybavení a zvolila tvrdší skeleton od německého výrobce, který reaguje na pohyb závodnice rychleji a měl by tak vyhovovat techničtějšímu stylu jízdy.

„První tréninkové jízdy nebyly nic moc, protože skeleton zatím není správně nastavený na závod. Je to o testování, ale na druhou stranu se tady každou jízdou Anna zlepšuje. Ve čtvrtek už byla ve své skupině první, takže porazila třeba všechny silné Rusky a Kanaďanky,“ dodává optimisticky David Kupczyk, který připravuje jeden z největších talentů světového skeletonu Annu Fernstädtovou. Ta vstoupí do elitního seriálu v sobotu odpoledne.